Film da vedere a Natale su Amazon prime video. Ecco i 10 film divertenti, romantici, classici e per i più piccoli, da vedere in famiglia durante le festività.

Film da vedere. Le festività natalizie rappresentano il momento migliore per godersi un bel film, in grado di alimentare l’atmosfera.

Per questo vi consigliamo 10 film di natale amazon prime video, da vedere in famiglia e con i figli. Fra questi grandi classici tipici del Natale, come i film divertenti, ma anche titoli romantici e quelli per bambini. Ecco dunque i film da vedere a Natale su prime video.

Film divertenti amazon prime video. I migliori da vedere a Natale

Partiamo con i film divertenti, i comici leggeri e sicuramente capaci di strappare qualche sana risata.

10 giorni con Babbo Natale

E’ una commedia natalizia per tutta la famiglia, sequel del film 10 giorni senza mamma. Questa volta i protagonisti della “famiglia matta” (Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono) affrontano in camper un viaggio che li porta in Lapponia. Le risate durante l’avventura non mancheranno.

La banda dei Babbi Natale

Il film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che la notte della viglia di Natale finiscono in questura. I tre amici appassionati di bocce, si ritrovano nei guai e dovranno trovare il modo di discolparsi dall’accusa di essere una banda di ladri.

Indovina chi viene a Natale?

Questo film racconta della tradizione tipica del Natale, dove si invita tutta la famiglia per un gran cenone. Tuttavia in questa commedia la cosa si rivela un grosso errore dando il via al divertimento, anche grazie ad un ampio cast di attori italiani.

Film romantici e classici da vedere a Natale su amazon prime video

Se invece delle commedie preferiti i film romantici, capaci di accendere le festività natalizie, ecco i titoli da non perdere e le pellicole da vedere assolutamente in coppia o da soli.

L’amore non va in vacanza

Un film dalla trama particolare, in cui due donne dalle vite opposte (Iris e Amanda, interpretate da Kate Wislet e Cameon Diaz) sono accomunate dalla sfortuna con gli uomini. Per questo decidono di scambiarsi le case e fuggire dalle loro vite, ma questo le porterà a riprovare le sensazioni dell’amore.

Love Actually

Questo titolo intreccia le storie di parecchi personaggi, che si trovano a Londra nelle settimane che portano al Natale. Grazie ad un cast di alto livello, con attori di fama mondiale, come Huge Grant, Colin Firth, Emma Thompson ed altri, il film racconta i complessi rapporti umani, fra amore, divertimento e commozione.

The family Man

Il protagonista di questo film, Jack Campbell interpretato da Nicolas Cage, ha la possibilità di vedere come sarebbe andata la sua vita se a 13 anni non avesse preso il volo che lo portò al successo. L’uomo non ha più i suoi soldi e i suoi averi, ma si rende conto che non è questo che conta. Titolo amato e diventato un grande classico.

Il piccolo Lord

Film ambientato a fine 800, con protagonista il piccolo Cedric, che prima vive in ristrettezze economiche, ma poi diventa l’erede di tutti i beni di famiglia, quando il suo facoltoso zio muore. Il giovane ottiene così il titolo di Lord, ma dovrà affrontare molte avversità per mantenerlo. Un film cult, adatto ad ogni età.

Film per bambini amazon prime video. I migliori da guardare a Natale

Infine tra le proposte del catalogo Amazon Prime, ci sono dei film ideali per i più piccoli. Ecco quali sono quelli più adatti ai bambini da guardare durante queste festività natalizie.

Il Grinch

Chi non conosce il Grinch? La creatura verde, sempre di cattivo umore, che vive in una montagna lontano da tutti e odia il Natale. Gli abitanti di un vicino villaggio ne stanno alla larga anche per questo, ma le cose sono destinate a cambiare. Un bellissimo titolo per l’infanzia, interpretato da Jim Carrey.

Dickens – L’uomo che inventò il Natale

Un racconto emozionante. E’ la storia di Charles Dickens che unendo la sua vita reale e alcuni elementi di fantasia, creò una favola e 6 personaggi che ormai fanno parte dell’immaginario collettivo delle festività natalizie.

La Freccia azzurra

Il film di animazione, tratto dall’omonimo romanzo, racconta la storia dei bambini della città id Ortobello, che si radunano davanti all’ufficio della Befana. Questo perché molti rischiano di non ricevere nulla, visto che la vecchietta che porta i regali è stata ingannata dal suo perfido assistente. Un film perfetto per assaporare l’atmosfera delle festività invernali.

Ora siamo giunti al termine di questa nostra selezione dei 10 film da vedere a Natale su Amazon Prime Video. A voi la scelta se godervi i film comici o se invece optare per quelli romantici o per i classici. Senza dimenticare i titoli perfetti per i più piccoli e da vedere con tutta la famiglia. Non ci resta che augurarvi una buona visione.

