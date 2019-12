Motorola RAZR 2019 è il migliore smartphone pieghevole 2019, un vero gioiello di tecnologia. Caratteristiche prezzi e disponibilità

Motorola RAZR 2019 è probabilmente una delle rivelazioni de 2019: uno smartphone pieghevole che nasconde un lungo studio che ha permesso di ideare una cerniera che sfiora la perfezione. Questa tipologia di dispositivi esiste ormai da un po’ di mesi, ma la proposta di Motorola sembrerebbe essere quella più convincente dell’anno che sta per terminare. Scopriamo subito il perché.

Una cerniera all’avanguardia

Secondo l’autorevole testata CNET, che fa capo a CBS Interactive, questo smartphone potrebbe essere uno dei device più interessanti del 2019 specialmente per la cerniera. Questo elemento è costato parecchi anni di studi: la società voleva assicurare uno smartphone pieghevole, ma sottile e perfetto per le tasche degli utenti. Come accade con un foglio di carta, bisognava determinare il limite massimo della piega, così da evitare danneggiamenti al sottile materiale plastico.

Questa ricerca, condotta dai tecnici Motorola, ha permesso a RAZR 2019 di ottenere una piega perfetta. A differenza del principale rivale, ovvero Samsung Galaxy Fold, l’esemplare di cui stiamo oggi parlando non presenta nessun rigonfiamento quando viene piegato.

Motorola RAZR 2019, ispirato all’oramai iconico dispositivo del secolo scorso, rappresenta quindi una vera e propria evoluzione per quanto riguarda il design.

Il design del futuro

Anche se è influenzato dal gettonato telefonino degli anni ’90, questo smartphone pieghevole potrebbe rappresentare un nuovo inizio. Molte società, tra cui Samsung e Xiaomi, secondo alcuni rumors, starebbero infatti pensando di ispirarsi proprio a questo modello per i loro prossimi dispositivi pieghevoli.

Sarà quel senso di “amarcord” che interessa i consumatori che hanno vissuto in prima persona gli anni ’90 e gli inizi del 2000, ma il design di Motorola RAZR 2019 ha conquistato molti esperti del settore. Tenere in mano questo piccolo gioiellino significa rivivere un’esperienza oramai lontana, ma senza rinunciare alla modernità.

La scheda tecnica

Una nota dolente, come abbiamo già detto nell’articolo “Motorola RAZR 2019: 5 domande e 5 risposte”, riguarda però le specifiche tecniche, non molto allettanti. Il SoC Snapdragon 710, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 16 MP e una batteria da appena 2.510 mAh sono caratteristiche di molti smartphone di fascia media. Quindi, perché questo dispositivo è così apprezzato? Perché rappresenta uno spiraglio verso un futuro ancora inedito, l’ispirazione per le altre aziende che hanno capito che questo form factor funziona.

Motorola RAZR 2019 non è quindi un top di gamma come quelli a cui siamo abituati, ma un prodotto dal design unico e con una cerniera che è una vera e propria innovazione. Proprio per questo motivo, potrebbe essere considerato come il migliore smartphone pieghevole del 2019.

Motorola RAZR 2019: prezzo e disponibilità

Gli utenti che vorranno provare in prima persona questo dispositivo potranno effettuare l’iscrizione sul sito web ufficiale e completare il preordine. I primi esemplari dovrebbero essere spediti entro la fine di quest’anno, probabilmente tra Natale e capodanno.

Motorola RAZR 2019 non è un device per tutti, ma solo per un target limitato. Il suo costo di lancio è infatti pari a ben 1.599 euro. Il prezzo, pur potendo sembrare abbastanza alto, è inferiore al Samsung Galaxy Fold il cui costo è pari a € 2050. Prima di poter vedere sostanziali ribassi, dovremmo probabilmente attendere ancora un po’.

Vedi anche:

Huawei Mate X e Samsung Galaxy Fold. Recensioni e confronto

I migliori smartphone Huawei e Honor del 2019. Guida all’acquisto