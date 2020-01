Huawei saldi, P30 Pro, Mate 20 Pro sono solo alcuni dei modelli di smartphone Huawei da comprare scontati. Ecco la lista delle migliori occasioni

Huawei saldi e sconti- Il periodo dei saldi invernali rappresenta un’ottima occasione non solo per rinnovare il proprio guardaroba, ma anche per acquistare un nuovo smartphone. A tale scopo abbiamo deciso di proporvi le 5 migliori occasioni proposte da uno dei marchi più famosi in questo ambito: Huawei.

1) Huawei P30 Lite

Modello che il negozio di elettronica Mediaworld, nella versione Midnight black, propone al prezzo di 259,99 euro. Si tratta di uno dei modelli migliori fra quelli nella fascia media, perché dispone di eccellenti prestazioni e un design accattivante. Infatti, possiede 4GB di RAM e 128 GB di memoria interna, garantendo così rapidità di esecuzione e ampio spazio per le app.

La fotocamera è di alta qualità e presenta la chicca di essere tripla, avendo rispettivamente 48, 8 e 2 megapixel. Le altre caratteristiche di questo smartphone sono: il display da 6,15 pollici, con una risoluzione di 2312×1080 pixel, una batteria da 3340 mAh e il sistema operativo Android 9 Pie. Uno modello dunque completo anche per gli utenti esigenti.

2) Huawei Y7 2019

In questo caso parliamo di un modello che potete trovare su Amazon, al prezzo di 140 € circa. Uno smartphone valido, considerando che si tratta di un modello economico e dunque ideale per chi ha un budget contenuto. A livello di memoria interna offre 32 GB espandibile, mentre la RAM è di 3 GB.

Presenta una doppia fotocamera, rispettivamente da 13 e 2 Megapixel, per foto di discreta qualità. Ulteriori sue caratteristiche sono: il sistema operativo Android 8.0 (Oreo), il display da 6,26 pollici con 1520 x 720 Pixel e una batteria da 4000 mAh.

3) Huawei P Smart 2019

Sempre nella fascia economica, segnaliamo questo modello con buone prestazioni e design moderno, che Unieuro propone in saldo a 159 euro. Esso può vantare 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile, un modello dunque ideale per chi non ha grosse pretese.

Huawei P smart dispone di due fotocamere, con la posteriore che possiede 13 Megapixel, mentre il display è di 6,21 pollici, con una risoluzione FullHD. Le altre peculiarità di questo modello sono: il sistema operativo Android 9.0 e la batteria da 3000 mAh.

4) Huawei Mate 20 Pro

Qui parliamo di un modello con un design gradevole e un’efficacia notevole, che Unieuro propone in saldo a 499 €. Si tratta ovviamente di un ottimo prezzo per uno smartphone di fascia alta e dunque per chi ha un budget di spesa più elevato. La sua memoria è di 128 GB, mentre la RAM di 6 GB.

La fotocamera è da 40 megapixel, per foto di elevata qualità, così come i video, realizzabili anche 4K. Inoltre, il sistema operativo è Android 9.0 (Pie), il display è da 6,39 pollici, con una risoluzione da 3120×1440 pixel, mentre la capacità della batteria è pari a 4200 mAh.

5) Huawei P30 Pro

Chiudiamo con questo modello top di gamma, per questo risulta interessante, specie per chi cerca le alte prestazioni senza badare troppo al prezzo, il prezzo di 599 euro proposto da Amazon. Tale modello possiede una RAM da 8 GB ed una memoria da 128 GB.

La fotocamera tripla è da 40 megapixel in quella principale, con un zoom ottico di 5X, per foto professionali. Le altre sue caratteristiche riguardano: il display da 6,47 pollici, con una risoluzione da 2340×1080, la batteria da 4200 mAh e il sistema operativo Android 9.0.

Siamo giunti al termine di questa nostra top 5, rispetto ai modelli smartphone Huawei attualmente proposti in saldo nei negozi. Ora non vi resta che scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

