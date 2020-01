Abiti da sposa Alta Moda primavera estate 2020. Foto e dettagli degli abiti più belli delle collezioni Haute Couture di Parigi

Abiti da sposa Alta Moda – Ci spose che sanno già cosa vogliono, ci sono quelle indecise fra il lungo e il corto, quelle che cercano il look per le seconde nozze, e chi cerca l’abito per il matrimonio civile. Gli abiti da sposa Alta Moda 2020, hanno il vantaggio di soddisfare tutte coloro che sono alla ricerca dell’outfit da matrimonio adatto all’occasione e soprattutto non rendono la sposa uguale a tutte le altre.

Abiti da sposa Alta Moda 2020 primavera estate

Chi ha la fortuna di poter acquistare un vestito couture per il giorno delle nozze potrà trovare nelle nuove collezioni l’abito lungo o corto che desidera. I modelli dei vestiti bianchi presentati alle sfilate Alta Moda di Parigi sono capolavori di sartoria che almeno una volta nella vita ogni donna vorrebbe indossare. Cosa li distingue dalle collezioni sposa? L’unicità, l’alta sartoria e il prezzo.

Un vestito da sposa di Alta Moda ha un costo non indifferente, sono poche le donne che possono permettersi di spendere cifre estremamente elevate per un abito. Tuttavia guardare le collezioni Haute Couture per prendere spunto e capire quali sono le differenze fra un vestito bridal classico e un abito bianco creato da Chanel, Ralph Russo, o da Valentino, è un suggerimento sempre valido per le future spose.

Le tendenze Alta moda sposa

Nelle nuove collezioni Haute Couture ci sono abiti da sposa di ogni genere: dall’abito principesco ai vestiti con mantelle, ai tailleur bianchi eleganti ideali per matrimoni civili fino agli abiti corti.

A questi vanno ad aggiungersi quelli dallo stile tipicamente parigino che Dior e Alexis Mabille mostrano nelle loro collezioni Alta Moda primavera estate 2020.

Splendida la collezione abiti da sposa Alta Moda firmata da Givenchy e che mostra tailleur da sera bianchi con pantalone largo e abiti stile smoking con spolverino lungo

Come abbiamo detto ci sono anche vestiti dallo stile principesco molto elaborati, i migliori però sono gli abiti bianchi lunghi che danno l’idea di una sposa raffinata grazie alla loro linea ai dettagli e ai tessuti usati.

Per le spose che invece desiderano sostituire l’abito bianco con un vestito da sera, da sempre l’Alta Moda offre abiti di rara bellezza.

Questi sono gli abiti da sposa Alta Moda 2020 più belli selezionati dalle sfilate della Parigi Haute Couture primavera estate. La gallery è in aggiornamento.

Vedi anche:

Pronovias sposa 2020 la collezione Couture