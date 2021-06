In un clima di festa per la partita inaugurale dell’Olimpico di Euro 2020, l’Italia regola con un secco 3-0 la Turchia e inizia il suo cammino europeo nel modo migliore

Euro 2020, Italia-Turchia 3-0 – Non poteva cominciare nel modo migliore il percorso dell’Italia a Euro 2020: una partita dominata dall’inizio alla fine sotto l’aspetto del gioco, creando tanto, segnando tre gol, concedendo il minimo indispensabile a una squadra ostica, chiusa e organizzata.

Italia-Turchia, la partita

Un primo tempo dominato nel quale l’Italia sfiora il gol in un paio di occasione, recrimina per un clamoroso rigore non concesso, gioca e impegna costantemente una squadra concentrata solo sulla fase difensiva che non si azzarda nemmeno a uscire dalla propria tre quarti.

Occorre un po’ di tempo per costruire i presupposti di un vantaggio che potrebbe arrivare anche molto prima della scadenza. A fissare il primo gol è un’autorete di Demiral su un’azione personale di Berardi. Poi, sbloccato il risultato, l’Italia gioca con ancora maggiore personalità e serenità ampliando il risultato con Insigne e Immobile e chiudendo ogni possibilità di replica a un avversario mediocre, ma ostico.

L’Italia colleziona il suo 28esimo risultato utile consecutivo: ne mancano solo due per raggiungere la leggendaria squadra di Vittorio Pozzo, trenta risultati utili in quattro anni tra il 1939 e il 1939.

Italia-Turchia in sintesi

18’ – Berardi mette Insigne davanti alla porta, conclusione fuori bersaglio

22’ – Proiezione offensiva per Chiellini su azione di calcio d’angolo, grande intervento di Cakir

51’ – L’unico tiro in porta della Turchia, Under costringe a difendersi Spinazzola e Donnarumma

53’ – 1-0, Berardi in affondo da destra, cross teso che rimbalza sul corpo di Demiral e si insacca

54’ – Spinazzola vicino al raddoppio, ancora un intervento decisivo di Cakir

66’ – 2-0, splendido piatto di Immobile che raccoglie una corta respinta di Cakir su una gran conclusione di Spinazzola

79’ – 3-0, assist di Immobile e conclusione vincente di Insigne con un destro a giro.

Turchia-Italia, il tabellino

ITALIA-TURCHIA 3-0

53′ aut. Demiral, 66′ Immobile, 79′ Insigne

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Florenzi (46′ Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli (74′ Cristante); Berardi (85′ Bernardeschi), Immobile (81′ Belotti), Insigne (81′ Chiesa). Ct: Roberto Mancini

TURCHIA (4-3-2-1): Çakir; Çelik, Söyüncü, Demiral, Meras; Tufan (64′ Ayhan), Yokuslu (64′ Kahveci), Yazici (46′ Ünder); Karaman (77′ Dervisoglu), Çalhanoglu; Yilmaz. Ct: Senol Günes

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi)

Ammoniti: 88′ Söyüncü, 90′ Dervisoglu