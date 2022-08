Fiorentina femminile rosa 2022/2023. La formazione della Fiorentina (in attesa di foto)

Fiorentina calcio femminile, organico 2022/2023. Ruoli e caratteristiche delle giocatrici del Fiorentina. Stadio, allenatore e presidente del club.

Fiorentina femminile. La rosa delle Viola è composta da 26 giocatrici Ecco chi sono le calciatrici che compongono attualmente la formazione della Fiorentina Women’s, suddivise in base al ruolo. A seguire, la storia e i successi della squadra di Calcio donne di Firenze.

(aggiornata al 22 agosto 2022)

Portieri

Rachele Baldi – Ex Empoli, Florentia, Roma e Napoli, l’estremo difensore toscano classe 1994 ha firmato un contratto fino a giugno 2024.

Federica Russo – Portiere di esperienza, classe 1991, è sbarcata a Firenze a gennaio dopo aver iniziato a Pomigliano. Ha rinnovato l’accordo fino al 2023. In passato ha giocato anche per Napoli, Como e Juventus.

Katja Schroffenegger – L’esperto estremo difensore, che è nel giro della nazionale italiana, è una classe 1991. 30 gettoni finora con la Viola.

Difensori

Laura Agard – Dopo la lunga militanza in Division 1 con Lione, Tolosa e Montpellier, arriva alla Fiorentina nel 2018 poi passa al Milan con cui resta fino al campionato scorso. Ora la classe 1989 porterà esperienza e qualità alla retroguardia viola.

Federica Cafferata – Classe 2000, in passato ha giocato con Napoli e Genoa. Alla Fiorentina dal 2021.

Kaja Erzen – Classe 1994, è nazionale slovena. Difensore esterno di destra, nell’ultima stagione ha militato nel Napoli, ma sa destreggiarsi bene anche come laterale di centrocampo o d’attacco.

Jazmin Nichole Jackmon – Classe1997, statunitense, nella scorsa stagione ha militato con il Zfk Spartak Subotica.

Alice Tortelli – Nata nel 1998 è uno dei pilastri della Fiorentina, club in cui è cresciuto e ha sempre militato. E’ anche la capitana.

Francesca Vitale – Esperto difensore, classe 1992, ha giocato con Inter, Milan e AtalantaMozzanica prima di passare in viola.

Martina Zanoli – Bergamasca classe 2002, nello scorso campionato è stata fuori a lungo per un serio infortunio. Ciò nonostante il club viola l’ha bloccata fino al 2025. E’ un difensore esterno nel giro delle nazionali giovanili.

Centrocampiste

Veronica Boquete – Giunta alla Fiorentina nella scorsa sessione invernale, ha rinnovato fino a giugno 2023. Centrocampista spagnola di qualità ed esperienza, è nata nel 1987.

Stephanie Breitner – Dal 2018 in viola, rimarrà almeno fino al 2024. Di nazionalità tedesca, è un punto fermo della mediana della Fiorentina.

Michela Catena – Classe 1999, marchigiana, arrivata a Firenze nel 2018, ha realizzato 4 reti in oltre 40 presenze. Sarà viola fino al 2024.

Azzurra Corazzi – Classe 2001, nella scorsa stagione ha giocato in B nel Cittadella.

Giulia Giacobbo – Nata nel 2003, è fra le più giovani del gruppo.

Sarah Huchet – Classe 1994, francese, molte esperienze in Francia prima dell’arrivo in Italia. Può essere impiegata anche in difesa.

Milica Mijatovic – Classe 1991, nazionale serba, proviene dalla Roma. Biennale anche per lei, è dotata di buona tecnica, calcia con entrambi i piedi e sa sfruttare la sua accelerazione.

Alice Parisi – Centrocampista di esperienza (classe 1990, 80 presenze con l’Italia), torna in un ambiente che conosce bene avendoci già militato dal 2016 al 2020. E’ reduce da un biennio al Sassuolo.

Emma Severini – Classe 2003, arriva in prestito dalla Roma, ma nell’ultimo campionato era a Napoli.

Attaccanti

Zsanett Bernadett Kajan – Ungherese, è il primo colpo in attacco della Fiorentina. Classe 1997 arriva dal Seattle. Ha all’attivo anche diverse presenze con la nazionale magiara.

Miriam Longo – Classe 2000, arriva in prestito dal Milan con cui ha militato nelle ultime quattro stagioni. Vanta qualche presenza nelle nazionali giovanili.

Jenna Menta – Classe 1999, è principalmente un esterno d’attacco. Statunitense, ha sempre giocato in Patria nel campionato universitario.

Margherita Monnecchi – Classe 2001, confermata, ha collezionato diverse presenze nello scorso campionato.

Daniela Sabatino – Il suo curriculum non ha bisogno di presentazioni. Esperienza, qualità e gol per un’attaccante che ha vinto tutto il possibile. Classe 1985, in viola dal 2020.

Martina Sechi – Classe 2003, nella scorsa annata è stata un punto fermo della Primavera.

Chi allena la Fiorentina femminile

Per la seconda stagione consecutiva, la Fiorentina sarà allenata da Patrizia Panico, storica attaccante di Lazio, Bardolino e Torres, oltre che ovviamente della Nazionale. In maglia azzurra sono infatti oltre 100 le reti realizzate dall’ex attaccante romana in più di 200 presenze fra il 1996 e il 2014.

Ha iniziato la carriera da allenatrice nel settore giovanile dell’Italia con esperienze da assistente nell’Under 16 e Under 21 maschili, oltre che da allenatrice dell’Under 15 dal 2018 al 2021.

Chi è il presidente della Fiorentina femminile

Dopo l’acquisto della Fiorentina maschile, il nuovo presidente anche del settore femminile è l’imprenditore italo-americano Rocco Commisso.

Cosa ha vinto la Fiorentina femminile

La Fiorentina femminile è un club dalla tradizione recente essendo nata nel 2015, ma già in passato esisteva un club a se stante e si chiamava semplicemente Firenze, nato nel 1979.

Il club viola ha diversi trofei in bacheca. Spiccano infatti lo scudetto del 2017 e le Coppe Italia del 2017 e del 2018, cui si aggiunge la Supercoppa Italiana del 2018.

Quanto guadagnano le calciatrici della Fiorentina femminile

Trattandosi di Serie A le giocatrici Viola sono professioniste, quindi gli stipendi vengono pagati secondo la nuova riforma dello sport. In aggiunta ci sono comunque le sponsorizzazioni da cui una singola giocatrice può trarre benefici economici.

