Serie B, Spal-Parma: formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Serie B, Spal-Parma, settima giornata: probabili formazioni e diretta tv e streaming; calcio d’inizio sabato 2 ottobre h. 18,30



Spal-Parma – Il derby emiliano tra estensi e ducali, sfida di cartello della settima giornata del campionato di serie B, si disputerà sabato 2 ottobre, con inizio alle ore 18,30, allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Si tratta di una gara molto sentita, ma anche estremamente importante per ragioni di classifica: Parma e Spal, partite con legittime ambizioni di promozione diretta in serie A, dopo sei giornate si ritrovano ad annaspare nei quartieri medio-bassi della graduatoria. Otto i punti finora raggranellati dai parmensi, sette quelli raccolti dai ferraresi: un bilancio decisamente deludente e difficilmente preventivabile alla vigilia del torneo.

Vedi anche: Classifica serie B aggiornata

L’incrocio del “Mazza” può dunque rappresentare uno spartiacque per entrambe le squadre: una vittoria significherebbe rilancio immediato verso la zona play-off, mentre una sconfitta equivarrebbe alla certificazione di una crisi ormai conclamata.

Le probabili formazioni di Spal Parma

In casa Spal, il tecnico spagnolo Pep Clotet ha l’imbarazzo della scelta. Praticamente tutta la rosa è a disposizione, compresi Dickmann e Viviani, che pure hanno lavorato a parte nel corso della settimana. Da decidere il partner offensivo del giovane bomber di scuola milanista Lorenzo Colombo: il ballottaggio dovrebbe riguardare D’Orazio e l’ivoriano Latte Lath. Sulla fascia sinistra troverà un posto da titolare l’ex cagliaritano Alessandro Tripaldelli.

Dall’altra parte Enzo Maresca non potrà fare affidamento su Dennis Man e Danilo, mentre torna arruolabile il difensore venezuelano Osorio. In avanti il ballottaggio Inglese-Tutino dovrebbe risolversi a favore di quest’ultimo. Buffon sarà il titolare tra i pali. Il “Mudo” Vazquez sarà chiamato a illuminare le azioni offensive dei ducali e ad accendere l’estro del funambolico attaccante rumeno Valentin Mihaila, già autore di 2 reti in 3 partite in questo avvio di stagione.

Ecco le probabili formazioni con le quali Spal e Parma dovrebbero scendere in campo:

Spal: Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito, Viviani; Seck, Mancosu, Latte Lath; Colombo.

Parma: Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Sohm, Schiattarella, Vazquez; Brunetta, Tutino, Mihaila.

Diretta tv e streaming su Sky, Dazn e Helbiz Media

Spal-Parma, in programma per sabato 2 ottobre alle ore 18,30 allo stadio “Paolo Mazza”, sarà visibile sia su Sky (canali 202 e 252) che sulla piattaforma di Dazn. Inoltre gli appassionati potranno seguire il match in streaming su Helbiz Media, che trasmetterà sulla sua app.