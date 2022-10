Risultati Serie B 8^ giornata. La Reggina si prende il derby e tiene la vetta

Tutti i risultati delle partite dell’ottava giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Vince anche il Bari che resta al comando con la squadra di Inzaghi

L’ottava giornata del campionato di Serie B 2022/2023 proietta la Reggina in vetta alla classifica. La squadra di Inzaghi si impone nel derby calabrese con il Cosenza e mantiene la testa della serie cadetta in compagnia del Bari. Perde terreno invece il Brescia che non va oltre il pareggio e scivola a due punti di ritardo.

Risultati Serie B ottava giornata Reggina-Cosenza 3-0

La Reggina fa suo il derby calabrese con il Cosenza e mantiene la leadership della Serie B in compagnia del Bari. La formazione allenata da Filippo Inzaghi passa in vantaggio dopo pochi minuti con Rivas, raddoppia con uno dei suoi uomini con più qualità, Menez, e chiude il match con Pierozzi al 62′.

Partite Serie B Brescia-Cittadella e Cagliari-Genoa

Scivola indietro invece il Brescia che non va oltre l’1-1 casalingo con il Cittadella. Le Rondinelle vanno in vantaggio al 28′ con Ayé, ma vengono riprese nella seconda frazione di gioco da Antonucci.

Finisce 0-0 invece l’altro big match dell’ottava giornata, quello giocato in anticipo fra Cagliari e Genoa.

Serie B Venezia-Bari 1-2

Successo anche per il Bari, altra capolista del campionato cadetto, che vince 2-1 a Venezia. I pugliesi passano in vantaggio ad inizio ripresa con Antenucci, vengono acciuffati da Ceccaroni al 70′, ma il solito Cheddira la risolve ancora una volta a favore dei suoi trasformando un calcio di rigore a pochi minuti dallo scadere.

Risultati Serie B 8 giornata

Nelle altre gare disputate, il Frosinone batte 2-0 la Spal, mentre la Ternana supera 3-0 il Palermo. I tre punti arrivano anche per il Modena che si impone ad Ascoli, mentre Pisa-Parma finisce 0-0.

Domani si chiude il calendario dell’ottavo turno con la disputa di Como-Perugia e Sudtirol-Benevento, entrambe alle 16.15

Classifica Serie B 2022/2023

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Reggina

15 7 5 0 2 Brescia

15 7 5 0 2 Bari

15 7 4 3 0 Genoa

14 7 4 2 1 Ternana

13 7 4 1 2 Parma

12 7 3 3 1 Frosinone

12 7 4 0 3 Cosenza

11 7 3 2 2 Cagliari

10 7 3 1 3 Sudtirol

10 7 3 1 3 Ascoli



9 7 2 3 2 Spal

9 7 2 3 2 Cittadella

8 7 2 2 3 Venezia 8 7 2 2 3 Benevento

8 7 2 2 3 Palermo

7 7 2 1 4 Modena

6 7 2 0 5 Pisa

5 7 1 2 4 Perugia

4 7 1 1 5 Como

3 7 0 3 4