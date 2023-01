Partite Serie B oggi e domani. Ostacolo Benevento per il Genoa

Partite Serie B della 21esima giornata del campionato cadetto. La capolista Frosinone va sul campo del Brescia. Calendario e classifica

Scatta questa sera la seconda giornata del campionato di Serie B che torna nella sua collocazione tradizionale, ovvero con la disputa i un anticipo la sera del venerdì, un posticipo il pomeriggio della domenica e tutte le altre partite il sabato pomeriggio. Ad aprire il palinsesto del ventunesimo turno saranno Palermo e Bari che duelleranno al Barbera questa sera con inizio alle 20.30, mentre toccherà alla capolista Frosinone vicina alla promozione in Serie A chiudere la giornata in casa del Brescia domenica pomeriggio alle 16.15.

Partite Serie B Palermo-Bari

La seconda giornata del campionato di Serie B si apre questa sera, venerdì 20 gennaio, con il grande match del Barbera che chiamerà attorno a sé migliaia di tifosi. La classifica del campionato cadetto è molto corta e il Palermo ha bisogno di punti per rimanere lontano dalle zone torbide, così come il Bari necessità di incamerare altro fieno per rimanere attaccato alle primissime posizioni e cercare l’assalto alla promozione diretta.

Serie B seconda giornata Benevento-Genoa

Molte attenzioni saranno anche sulla partita fra Benevento e Genoa che si rivela delicata per motivi diversi. I campani di Cannavaro stanno deludendo parecchio e si trovano solamente un punto soprala zona play-out quando gli obiettivi prefissati erano ben diversi, mentre a Genova è rimbalzata la notizia per una possibile penalizzazione in classifica per dei mancati pagamenti.

Nonostante in Liguria si cerchi di mantenere la calma e il sangue freddo in quanto si dovrebbe trattare di un errore di forma e non di sostanza, il rischio di una penalità di due punti non è un’ipotesi così remota. Procura Federale e Covisoc, con la collaborazione del Genoa che ha dato massima disponibilità per chiudere rapidamente la vicenda, stanno indagando cercando di chiarire se e dove ci potrebbe essere stato un “vizio di forma”, definiamolo così. Il caso è più unico che raro pertanto appare difficile capire come potrebbe evolversi la cosa.

Posticipo Serie B Brescia-Frosinone

La capolista Frosinone gode invece indubbiamente di una maggiore tranquillità e serenità, forte dei sei punti di vantaggio sulla coppia di inseguitrici composta da Genoa e Reggina.

Meno sereno è l’ambiente bresciano, in cui Cellino ha deciso di esonerare il tecnico Alfredo Aglietti dopo averlo chiamato solamente due giornate fa, per rimettere al suo posto Per Clotet, sollevato proprio per far posto ad Aglietti. Come se non bastasse, le continue mosse avventate del presidente del Brescia hanno creato parecchio malumore nel cuore del tifo delle Rondinelle che domenica non sarà presente allo stadio per protesta.

Calendario partite seconda giornata di ritorno

Di seguito ecco il calendario completo della seconda giornata del girone di ritorno di Serie B. Fra le dieci partite in programma, attenzione anche a Reggina-Ternana, con i calabresi a caccia di riscatto dopo la battuta d’arresto subita contro la Spal.

Venerdì 20 gennaio ore 20.30

Palermo-Bari

Sabato 21 gennaio ore 14

Benevento-Genoa

Como-Pisa

Modena-Cosenza

Parma-Perugia

Reggina-Ternana

Spal-Ascoli

Venezia-Sudtirol

Sabato 21 gennaio ore 16.15

Cittadella-Cagliari

Domenica 22 gennaio ore 16.15

Brescia-Frosinone

Classifica Serie B 2022/2023

Frosinone 42

Reggina 36

Genoa 36

Bari 33

Pisa 29

Sudtirol 29

Ternana 29

Cagliari 28

Parma 27

Ascoli 25

Modena 25

Palermo 25

Brescia 25

Spal 23

Benevento 23

Como 22

Cittadella 22

Venezia 20

Perugia 20

Cosenza 18

Come vedere la Serie B in televisione

Tutte le partite del campionato di Serie B sono visibili in diretta televisiva su Sky, Dazn, Helbiz Live e Now Tv. La visione degli eventi non è però gratuita, ma è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento alla piattaforma desiderata.