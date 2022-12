Partite Serie B 15^ giornata. Inzaghi sfida Cellino, debutta Andreazzoli

Calendario partite della quindicesima giornata di Serie B 2022/2023. Match clou fra Brescia e Reggina, prima di Andreazzoli con la Ternana. Dove vedere le partite

Il campionato di Serie B non si ferma, ma triplica. Nel giro di otto giorni, il campionato cadetto scenderà in campo tre volte, con questo mini tour de force che scatta con la quindicesima giornata in programma sabato 3 e domenica 4 dicembre.

Partite Serie B quindicesima giornata Brescia-Reggina

Una delle partite più interessanti della quindicesima giornata è Brescia-Reggina. Oltre all’importanza dei punti in palio, trattandosi di una sfida fra la terza e la seconda della classe, la gara offre altri spunti. Ad esempio c’è la voglia di rivalsa del tecnico della Reggina Pippo Inzaghi, esonerato nella scorsa stagione a Brescia nonostante un buon rendimento, nei confronti del presidente delle Rondinelle Massimo Cellino, tornato in sella dopo le dimissioni di qualche giorno fa.

Serie B Sudtirol-Frosinone

La capolista Frosinone, dopo il pareggio contro il Cagliari nello scorso turno di campionato, è attesa dall’impegno in Alto Adige in casa del Sudtirol. La squadra di Bisoli, dopo un pessimo avvio, si è ripresa ed è in piena zona play-off. Riuscirà a fermare anche la prima della classe?

Partite Serie B Venezia-Ternana

Il quindicesimo turno di Serie B si apre sabato alle 14 con il debutto sulla panchina della Ternana di Aurelio Andreazzoli, subentrato in settimana all’esonerato Cristiano Lucarelli. Anche il Venezia ha cambiato guida tecnica da poco tempo, con Vanoli che si è preso tre punti nella scorsa giornata e sta provando a risollevare i lagurani.

Calendario quindicesima giornata di Serie B

Fra le altre partite in calendario, è sicuramente meritevole di menzione Cagliari-Parma, in programma sabato 3 dicembre alle 18, mentre la quindicesima giornata si chiuderà domenica con Benevento-Palermo che inizierà alle 18. Di seguito il programma completo.

Sabato 3 dicembre ore 14

Venezia-Ternana

Sabato 3 dicembre ore 18

Cagliari-Parma

Domenica 4 dicembre ore 12.30

Spal-Modena

Domenica 4 dicembre ore 15

Ascoli-Como

Bari-Pisa

Brescia-Reggina

Cosenza-Perugia

Genoa-Cittadella

Sudtirol-Frosinone

Domenica 4 dicembre ore 18

Benevento-Palermo

Classifica Serie B 2022/2023

Di seguito la classifica dopo la disputa della quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023.

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Frosinone

31 14 9 0 3 Reggina

26 14 7 1 4 Genoa

23 14 6 4 2 Brescia

23 14 5 4 3 Ternana

22 14 6 3 3 Bari

22 14 5 5 2 Parma

22 14 5 4 2 Sudtirol

21 14 5 4 3 Ascoli



20 14 5 4 3 Cagliari

18 14 4 4 4 Pisa

18 14 3 5 4 Modena

17 14 4 1 7 Cittadella

16 14 3 6 3 Palermo

15 14 4 3 5 Spal

15 14 3 6 3 Cosenza

15 14 3 2 6 Benevento

15 14 2 5 5 Como

14 14 3 3 6 Venezia 12 14 2 3 6 Perugia

11 14 2 1 8

Come vedere la Serie B in diretta

Tutte le partite del campionato di Serie B si possono vedere in diretta su Dazn, Sky, Now Tv e Helbiz. Non si tratta però di un servizio gratuito, ma è necessario abbonarsi ad una delle piattaforme per potersi gustare i match in diretta.

