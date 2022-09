Risultati Serie A 7^ giornata. Allo Spezia il derby ligure

Serie A 2022/2023 Risultati, classifica, marcatori delle partite della settima giornata. Crisi sempre più nera per la Sampdoria. Oggi in campo le big

I risultati delle partite della settima giornata di Serie A ci dicono che inizia a muoversi con continuità anche la seconda metà della classifica, come testimoniano i successi di Lecce e Spezia rispettivamente contro Salernitana e Sampdoria.

In particolar modo, i blucerchiati sono sempre più inguaiati con la posizione di Giampaolo sempre più a rischio.

Partite Serie A Torino-Sassuolo 0-1

Il ritorno in panchina di Juric, assente da un paio di settimane per via di un problema di salute, coincide con la sconfitta della sua squadra. In Piemonte infatti è il Sassuolo ad avere la meglio grazie alla rete messa a segno da Alvarez a pochi secondi dal triplice fischio finale.

Risultati Serie A settima giornata Spezia-Sampdoria 2-1

Nonostante una buona prestazione, la Sampdoria perde al Picco contro lo Spezia. I blucerchiati sono i primi a passare in vantaggio grazie a un bel gol di Sabiri, ma vengono raggiunti immediatamente dalla sfortunata autorete di Murillo. Nella ripresa i bianchi colgono impreparata la retroguardia della Samp e Nzola ne approfitta per siglare il gol vittoria.

Risultati Serie A colpo di Lecce e Empoli

Nei bassifondi della classifica, tre punti importanti per Lecce e Empoli che vincono rispettivamente a Salerno e Bologna. I salentini passano grazie alle rete di Ceesay e Strefezza, mentre i toscani rovinano la prima di Thiago Motta sulla panchina felsinea con il gol di Bandinelli.

Partite Serie A settima giornata

Di seguito il programma completo della settima giornata del campionato di Serie A Tim con risultati e marcatori delle partite già concluse.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU SALERNITANA

LECCE

1-2 Ceesay (L), aut. Gonzalez (S), Strefezza (L) BOLOGNA

EMPOLI

0-1 Bandinelli SPEZIA

SAMPDORIA

2-1 Sabiri (SA), aut. Murillo (SP), Nzola (SP) TORINO

SASSUOLO

0-1 Alvarez UDINESE

INTER

18 settembre 12.30 DAZN - SKY CREMONESE

LAZIO

18 settembre 15.00 DAZN FIORENTINA

VERONA

18 settembre 15.00 DAZN MONZA

JUVENTUS

18 settembre 15.00 DAZN ROMA

ATALANTA

18 settembre 18.00 DAZN MILAN

NAPOLI

18 settembre 20.45 DAZN

Classifica Serie A 2022/2023

Ecco anche la classifica aggiornata del campionato di Serie A dopo la disputa delle gare della settima giornata.

Classifica Serie A Pt. PG V N P MILAN

14 6 4 2 0 NAPOLI

14 6 4 2 0 ATALANTA

14 6 4 2 0 UDINESE

13 6 4 1 1 ROMA

13 6 4 1 1 INTER

12 6 4 0 2 LAZIO

11 6 3 2 1 TORINO

10 7 3 1 3 JUVENTUS

10 6 2 4 0 SASSUOLO

9 7 2 3 2 SPEZIA

8 7 2 2 3 EMPOLI

7 7 1 4 2 SALERNITANA

7 7 1 4 2 LECCE

6 7 1 3 4 FIORENTINA

6 6 1 3 2 BOLOGNA

6 7 1 3 3 VERONA

5 6 1 2 3 SAMPDORIA

2 7 0 2 5 CREMONESE

2 6 0 2 4 MONZA

1 6 0 1 5