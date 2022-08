Risultati Serie A 4^ giornata. Sorride l’Inter, Roma e Mourinho leader

Serie A 2022/2023 Risultati, classifica, marcatori delle partite della quarta giornata. Il Milan pareggia con il Sassuolo

I risultati delle partite della quarta giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ci dicono che l’Inter torna a sorridere, ma che la Roma si prende momentaneamente la vetta della classifica in solitaria. Frena invece il Milan in casa del Sassuolo.

Mercoledì e giovedì invece si disputeranno le altre partite che andranno a completare il palinsesto del quarto turno.

Partite Serie A 4a giornata

Risultati Serie A quarta giornata Roma-Monza 3-0

Nessun problema per la Roma che archivia in maniera piuttosto semplice la pratica Monza. Il mattatore del match è Paulo Dybala che realizza la sua prima doppietta con la maglia giallorossa (18’e 32′), poi, nella ripresa, Ibanez serve il tris.

Quarto ko in quattro gare per i brianzoli che proveranno a rinforzare la squadra negli ultimissimi giorni di mercato, mentre la posizione di Stroppa è sempre più in bilico.

Serie A 2022/2023 Inter-Cremonese 3-1

Zero problemi anche per l’Inter che, nonostante il mini turn-over, supera agevolmente la Cremonese. La prima frazione di gioco si chiude sul 2-0 per i nerazzurri grazie alla rete di Correa e alla prodezza di Barella, mentre nella ripresa arrivano i gol di Lautaro Martinez su un fronte e Okereke sull’altro.

Come il Monza, anche la Cremonese è ferma a quota zero punti in classifica e Alvini attende gli ultimi rinforzi dal calciomercato.

Partite Serie A 4 giornata

Mercoledì 31 agosto si giocheranno altre cinque gare del campionato di Serie A, mentre giovedì 1 settembre si disputeranno le ultime due partite che chiuderanno il quarto turno.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU SASSUOLO

MILAN

30 agosto ore 18:30 DAZN INTER

CREMONESE

30 agosto ore 20:45 DAZN ROMA

MONZA

30 agosto ore 20:45 DAZN SAMPDORIA

LAZIO

31 agosto ore 18:30 DAZN - SKY UDINESE

FIORENTINA

31 agosto ore 18:30 DAZN EMPOLI

VERONA

31 agosto ore 18:30 DAZN JUVENTUS

SPEZIA

31 agosto ore 20:45 DAZN - SKY NAPOLI

LECCE

31 agosto ore 20:45 DAZN ATALANTA

TORINO

1 settembre ore 20:45 DAZN BOLOGNA

SALERNITANA

1 settembre ore 20:45 DAZN - SKY

Classifica Serie A 2022/2023

Di seguito ecco anche la classifica aggiornata relativa al campionato di Serie A 2022/2023.

Classifica Serie A Pt. PG V N P ATALANTA

7 3 2 1 0 LAZIO

7 3 2 1 0 ROMA

7 3 2 1 0 MILAN

7 3 2 1 0 TORINO

7 3 2 1 0 NAPOLI

7 3 2 1 0 INTER

6 3 2 0 1 JUVENTUS

5 3 1 2 0 FIORENTINA

5 3 1 2 0 UDINESE

4 3 1 1 1 SASSUOLO

4 3 1 1 1 SPEZIA

4 3 1 1 1 SALERNITANA

4 3 1 1 1 EMPOLI

2 3 0 2 1 BOLOGNA

1 3 0 1 2 VERONA

1 3 0 1 2 SAMPDORIA

1 2 0 1 1 LECCE

1 3 0 1 2 CREMONESE

0 3 0 0 3 MONZA

0 3 0 0 3

Serie A prossimo turno, quando si gioca

La prima fare del campionato di Serie A 2022/2023 è serratissima e non ci sono soste. Sabato infatti la massima serie italiana sarà nuovamente in campo per la disputa della quinta giornata.