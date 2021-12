Juventus-Genoa, posticipo serale in esclusiva su DAZN

A tre giorni di distanza dalla vittoria contro la Salernitana, la Juventus torna in campo e affronta il Genoa (Allianz Stadium, ore 20.45)

Nel tentativo di dare continuità alla vittoria di Salerno e alla vigilia della sfida di Champions League contro il Malmoe, la Juventus torna in campo con un’altra squadra di fondoclassifica, il Genoa, terz’ultimo e con solo una vittoria in campionato.

Juventus-Genoa, 16esima giornata di Serie A

Formazione Juventus

A quanto pare Allegri vuole puntare su una conferma quasi globale dell’attacco che a Salerno ha ritrovato i gol e la vittoria, e dunque spazio a Dybala e Morata con Bernardeschi in campo dal primo minuto insieme a Kulusevski, vista anche l’indisponibilità di Chiesa, che non sarà disponibile fino al nuovo anno. In difesa dovrebbe rientrare dal primo minuto Bonucci.

Facile che il tecnico bianconero opti per il turn-over solo in Champions League, visto che ormai gli ottavi sono certi indipendentemente dalla gara contro il Malmoe. Dunque McKennie e De Sciglio riposano. In campo dal primo minuto a centrocampo insieme a Betancur anche Locatelli.

Formazione Genoa

Il Genoa di Andryi Shevchenko permane in grandissima difficoltà con tante con tante assenze cui si devono aggiungere quella di Rovella, attesissimo visto che la prossima stagione il giocatore sarà proprio uno dei punti di forza della Juventus, che Sturaro, anche lui attesissimo in quanto ex. Bejrami ed Hernani saranno in campo dal primo minuto. Ekuban riconfermato in attacco, probabilmente con l’appoggio di Pandev dal primo minuto.

Statistiche e curiosità

Il Genoa, una sola vittoria in campionato, è la squadra che ha registrato il maggior numero di pareggi nel corso di questa stagione di Serie A. Rossoblu alle prese con tanti problemi non solo di formazione ma anche di gioco. Quella di Sheva è una squadra che anche prima, quando in panchina c’era ancora Ballardini, aveva grandi difficoltà in fase offensiva e di realizzazione. Il Genoa non vince dal 12 settembre, quasi tre mesi: terza giornata di campionato. Tre vittorie consecutive per la Juve nelle ultime tre sfide dei bianconeri contro il Genoa.

L’ultima vittoria del Genoa a Torino risale a trent’anni fa esatti: era il 1991. Gol di Skuhravy. Era il Genoa di Bagnoli che si piazzò quarto in campionato battendo la Juventus proprio all’ultima giornata ed escludendola per la prima volta nella sua storia dalle coppe europee. Da allora quattordici vittorie della Juve e solo quattro pareggi.

Genoa a caccia del quarto pareggio esterno consecutivo. Allegri punta alla sua vittoria n.150 sulla panchina della Juve. In caso di vittoria sarebbe la 250esima vittoria assoluta in Serie A per il tecnico livornese.

Juventus-Genoa si gioca domenica 5 dicembre alle 20.45 all’ “Allianz Stadium” di Torino. Arbitra Daniele Chiffi. Diretta in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

