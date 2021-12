Juventus-Genoa 2-0, Signora sprecona ma vincente

Contro un Genoa davvero inconsistente la Juventus conquista la posta piena nel 16esimo turno del campionato di Serie A

Per capire cosa sia successo basta dare un’occhiata al tabellino finale. Il Genoa, con il 29% del possesso palla, una sola conclusione a rete e un calcio d’angolo, è la squadra che ha prodotto di meno in assoluto in una singola partita dall’inizio del campionato a oggi. Eppure la Juventus è riuscita a faticare per chiudere il match.

Juventus-Genoa, la partita

In una gara dominata dall’inizio alla fine che la Juventus ha il merito di giocare con un ritmo piuttosto intenso fin dal primo minuto e senza mai commettere errori, a spiccare non è solo la pochezza del Genoa. Rossoblu, per altro, in grande difficoltà tecnica con almeno 8 assenti e una formazione letteralmente inventata da Shevchenko che schiera gli unici giocatori in grado di reggere i 90 minuti. A essere in evidenza, nel bene e nel male, è comunque la Juventus. Che produce tanto, a tratti tantissimo, con momenti di dominio assoluto. Ma fatica a chiudere una gara che poteva concludersi con il pallottoliere.

Al 9’ Juve in vantaggio grazie a Cuadrado che, imitando la rete di Calhanoglu all’Olimpico contro la Roma, segna direttamente dal calcio d’angolo con una parabola infernale che si insacca all’incrocio ingannando Sirigu. Il portiere del Genoa, però, si fa perdonare da qui alla fine della partita con non meno di sei interventi decisivi che negano a più riprese il raddoppio alla squadra bianconera che, pure senza alcuna difficoltà nel concludere a rete, non riesce a trovare il bersaglio grosso.

Ci provano tutti: in particolare Kulusevski, che mette sul fondo ed ottima posizione. Poi Morata, che si fa respingere per due volte un tiro vincente da Sirigu in uscita. Quindi Dybala, che conclude altissimo da ottima posizione. Nella Juventus, peraltro, serpeggia anche un po’ di nervosismo che culmina quando Morata, all’ennesima occasione fallita, si fa ammonire e viene sostituito da Allegri. Tra l’attaccante spagnolo e il tecnico c’è anche un vivace botta e risposta ai bordi della panchina.

É Dybala a chiudere la partita con un bel gol, soprattutto per merito dell’assist di Bernardeschi. L’argentino, pur protagonista di una gara non straordinaria, esce dal campo tra gli applausi.

La Juventus ritrova un minimo di tranquillità in vista della partita di Champion’s League in programma contro il Malmoe, sempre allo Stadium, mercoledì alle 21.00. Si tratta di chiudere al meglio il ciclo europeo della fase a gironi.

Bianconeri già sicuri degli ottavi di finale, acquisita aritmeticamente prima della sconfitta di Londra.

Il tabellino

JUVENTUS – GENOA 2-0

9′ Cuadrado, 82’ Dybala

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini (46′ Alex Sandro); Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala (82’ Kaio Jorge), Bernardeschi; Morata (72′ Kean).

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani (72′ Vanheusden), Vasquez; Ghiglione, Hernani, Behrami (58′ Galdames), Toure (58′ Portanova), Cambiaso; Ekuban, Bianchi (58′ Pandev).

Ammoniti: Pellegrini, Cambiaso, Morata, Kean