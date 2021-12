Bologna-Juventus 0-2, la Signora riduce il distacco

La Juventus passa nettamente sul campo del Bologna grande a una prestazione concreta ed equilibrata

Una buona Juventus, forse non particolarmente spettacolare ma molto efficace conquista una vittoria importantissima sul campo del Bologna riducendo ulteriormente il distacco sulla quota Champions League grazie alla sconfitta dell’Atalanta.

Bologna – Juventus, la partita

Alla Juve basta relativamente poco per conquistare la vittoria sul campo del Bologna. Un certo ordine, un De Ligt praticamente quasi perfetto in difesa, il solito Morata che si conferma una sentenza anche con poche occasioni da gol costruire. Una prestazione buona che vede la squadra di Allegri particolarmente attenta nel concedere il minimo indispensabile alla squadra avversaria.

Al 6’ il vantaggio di Morata che sblocca il risultato: splendida l’intuizione di Bernardeschi che smarca il compagno, molto bravo a scattare sul filo del fuorigioco e ad insaccare su Skoroupski in uscita.

In una partita condizionata non poco dalla nebbia, con la visibilità che si riduce considerevolmente nel corso della ripresa, il Bologna costruisce: ma non concretizza. Affidandosi soprattutto a Svanberg i padroni di casa si rendono pericolosi in almeno tre o quattro occasioni ma non riescono mai a trovare il bersaglio, con Szczesny che deve intervenire solo un paio di volte quando nella maggior parte dei casi la palla esce al di fuori dei palo.

Al 68’ il gol che chiude la partita: è Cuadrado a raddoppiare con una conclusione leggermente deviata da Hickey. Da sottolineare tuttavia la splendida azione di contropiede della Juve orchestrata da Morata. Da qui alla fine il Bologna preme senza tuttavia arrivare praticamente mai al tiro. É anzi ancora la Juventus a rendersi più pericolosa legittimando una vittoria importantissima. Per la squadra di Mihajlovic è la terza sconfitta consecutiva.

I RISULTATI DELLA 18ESIMA GIORNATA DI SERIE A, PENULTIMA DEL GIRONE DI ANDATA

QUESTA LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

Il tabellino

BOLOGNA – JUVENTUS 0-2

6′ Morata, 68′ Cuadrado

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (46′ Skov Olsen), Svanberg (79′ Vignato), Dominguez, Hickey (85′ Viola); Soriano (85′ Santander), Barrow (79′ Sansone); Arnautovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini (61′ Alex Sandro); McKennie (71′ Bentancur), Arthur (61′ Locatelli), Rabiot; Bernardeschi, Morata (85′ Kaio Jorge), Kean (71′ Kulusevski).

Ammoniti: Dominguez, McKennie