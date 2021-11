Qualificazioni Mondiali. Italia ancora in vantaggio nel Gruppo C

Dopo il pareggio contro la Svizzera la Nazionale italiana è ancora in vantaggio per differenza reti. Ma la partita di lunedì è determinante per la qualificazione ai Mondiali. Sintesi Italia Svizzera e chi si qualifica.

Qualificazione Mondiali – La Nazionale italiana di calcio ha perso un ‘occasione non ha perso la guerra. Gli azzurri infatti sono ancora in vantaggio sulla Svizzera per differenza reti nel Gruppo C nonostante la mancata vittoria contro gli elvetici, che ha deluso le 52mila persone presenti allo Stadio Olimpico, oltre a tutti gli italiani che hanno visto la partita.





Ovvio è che il rigore sbagliato da Jorginho all’ultimo minuto avrebbe portato l’ Italia vicinissima alla qualificazione per i Mondiali del 2022 che si svolgeranno in Qatar. Vediamo quindi gli scenari possibili dopo la partita Italia -Svizzera e anche cosa hanno scritto i media inglesi, oltre ai siti sportivi italiani.

Italia Svizzera: sintesi, stampa estera e prossima partita

Dopo una pareggio che rischia di compromettere la qualificazione al Mondiale di calcio è giusto fare delle analisi, ma è meno giusto parlare di una squadra che non è “Resiliente” come ha scritto la BBC. Però c’è un particolare, la BBC è inglese.. quindi ha tutto l’interesse a criticare gli azzurri dopo aver perso gli Europei.

Non sono affatto giustificati invece tutti i media italiani che sparano critiche a raffica con tanto di e voti o pagelle scritti da presunti esperti in materia, e – che hanno solo uno scopo: acchiappare un click.

E’ vero, chi ha visto la partita ha notato che la Svizzera ha avuto un inizio perfetto quando il terzino destro Silvan Widmer ha segnato solo dopo 11 minuti. Ma il pareggio è arrivato, e il secondo tempo della partita è stato dominato dagli azzurri. L’errore di Jorginho però mette l’Italia di Mancini nella condizione di dover vincere l’ultima partita da giocare per qualificarsi ai Mondiali.

Italia Svizzera chi si qualifica

Per sapere, e capire in modo semplice, come si qualifica l’Italia ai Mondiali: in questo articolo a firma di Stefano Benzi trovate tutte le risposte

In sintesi, aspettiamo la prossima partita contro l’Irlanda, limitandoci a raccontare i fatti senza sparare critiche e condanne. Cerchiamo di guardare il lato positivo, ad oggi l’Italia è ancora in vantaggio nel gruppo C quindi chi si qualifica lo sapremo solo lunedì.