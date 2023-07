Nazionale di calcio femminile contro la Nuova Zelanda nell’ultimissima amichevole prima dei Mondiali 2023. Ecco risultato, marcatori e prossime partite.

Nazionale femminile-Nuova Zelanda, si è giocata venerdì mattina 14 luglio 2023, la partita fra l’Italia donne e la rappresentativa neozelandese. Questo incontro inizialmente non era previsto dal calendario nazionale calcio femminile, ma è stato aggiunto per verificare le condizioni delle calciatrici azzurre prima dell’inizio ufficiale del campionato Mondiale.

Vediamo allora come è andata l’amichevole giocata a porte chiuse presso lo stadio Keith Hay Park di Auckland.

Nazionale femminile-Nuova Zelanda, la partita

Il match fra Italia donne e Nuova Zelanda è terminato con il risultato di 1-0 per le azzurre, con gol vittoria realizzato da Valentina Giacinti al 23′ minuto del primo tempo. L’attaccante della Roma femminile si è dimostrata ancora una volta decisiva per la nostra nazionale. Assieme alle sue compagne di reparto, vale a dire Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, definita dalla CT Milena Bertolini “una delle leader dello spogliatoio“.

Quindi dopo il pareggio contro il Marocco Femminile ora è arrivata una vittoria in questo test amichevole contro la Nuova Zelanda. Ricordiamo che la rappresentative femminile neozalendese parteciperà al Campionato mondiale femminile, in quanto uno dei due paesi organizzatori dell’evento. Quindi l’amichevole è stata importante per la CT Bertolini per valutare lo stato di forma delle Giocatrici nazionale calcio femminile italiana e trovare fiducia grazie al successo ottenuto.

Quello disputato è stato il terzo confronto tra le due nazionali. In precedenza l’Italia aveva vinto 3-0 nella partita giocata nel 2020 e valida per l’Algarve Cup e perso 2-0 nel precedente datato 2013.

Nazionale italiana donne, prossimi impegni estate 2023

Dopo questo incontro le prossime partite dell’Italia donne saranno quelle ufficiali del Mondiale femminile di calcio. Trovate avversarie, date e orari nel seguente video tratto dal nostro canale ufficiale Youtube Dsw calcio femminile.

Insomma, ora le amichevoli per la nazionale di calcio donne sono davvero finite e la prossima partita ufficiale sarà già determinante per cercare di superare il girone dei Mondiali. Quindi da adesso in poi si fa sul serio e le calciatrici dell’Italia femminile dovranno dare il massimo in campo per raggiungere il migliori risultato possibile durante il torneo iridato.

