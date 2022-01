Supercoppa italiana 2022. Dove e a che ora si gioca

Supercoppa Italiana 2021 2022. Dove vedere Inter-Juventus, finale di supercoppa. Orario partita, arbitro e probabili formazioni. Ultime notizie su Juve e Inter.

Supercoppa italiana 2022, Inter-Juve è la partita di calcio che assegnerà il primo trofeo stagionale. Si tratta di una finale, che si gioca in gara secca mercoledì 12 gennaio alle ore 21:00. Quindi chi vincerà la partita (o avrà la meglio nei supplementari ed eventualmente ai rigori in caso di parità) si aggiudicherà la coppa.

Vediamo allora le ultime sulla finale di Supercoppa italiana Frecciarossa e come arrivano le due squadre al match, fra squalifiche e infortuni dopo l’ultima giornata di campionato.

Inter-Juve dove si gioca

La finale di Supercoppa Italiana 2021-22 si gioca allo Stadio Meazza di Milano. La partita in programma mercoledì sera vedrà di fronte i bianconeri vincitori dell’ultima Coppa Italia e i nerazzurri che hanno vinto lo scudetto 2020-2021.

La finale di Supercoppa 2020-2021, fra Juve e Napoli, si giocò a Reggio Emilia, la città del tricolore. Quest’anno invece, anche se ufficialmente si tratta di campo neutro, di fatto non sarà così visto che si gioca a San Siro, stadio dove giocano le partite di casa Inter e Milan.

Biglietti Inter-Juve

La vendita libera dei biglietti è partita già da qualche giorno e i ticket sono in esaurimento. Ricordiamo che la partita di Supercoppa vedrà la presenza del 50% della capienza consentita. Infatti, la decisione della Lega di ridurre il pubblico a sole 5.000 presenze, a causa dell’aumento dei contagi da covid-19, ci sarà solo a partire dal 16 gennaio 2021, in occasione della prossima giornata di Serie A.

Arbitro Inter Juventus supercoppa italiana

A dirigere la partita fra nerazzurri e bianconeri sarà Daniele Doveri, arbitro della sezione di Roma 1. Il fischietto romano sarà coadiuvato dai collaboratori Bindoni e Imperiale. Mentre al Var, per verificare le decisioni dubbie, ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Squalificati Inter-Juve supercoppa

Due i giocatori assenti per squalifica in questa partita, entrambi della Juventus, nessuno invece per l’Inter. Si tratta in particolare di:

De Ligt (espulso nella partita di Serie A Roma-Juventus)

(espulso nella partita di Serie A Roma-Juventus) Cuadrado (per somma di ammonizioni in campionato).

Chiesa Juve, ultime notizie

Non solo squalifiche, ma anche infortuni a condizionare le formazioni che scenderanno in campo nella finale di Supercoppa. L’assenza più pesante è quella di Federico Chiesa, attaccante bianconero che si è infortunato nella partita di Serie A giocata contro la Roma.

Le visite mediche a cui si è sottoposto hanno evidenziato la rottura del crociato del ginocchio. Infortunio che lo terrà lontano dai campi di calcio probabilmente per 6 mesi. Una brutta notizia non solo per la Juve, ma anche per la nazionale italiana di calcio.





Inter-Juventus probabili formazioni

Oltre a Chiesa, potrebbero saltare questo incontro anche Bonucci e Danilo per la Juve, anche se stanno provando a recuperare in tempo dai rispettivi infortuni. Nessuna assenza ad oggi fra i giocatori dell’Inter, con mister Inzaghi può contare sull’intera rosa.

In virtù di quanto detto fino ad ora, queste le probabili formazioni nella finale di Supercoppa Italia 2022.

Inter : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic, Dzeko, Lautaro.

: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic, Dzeko, Lautaro. Juventus: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Pellegrini, McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi, Morata, Dybala.

Supercoppa italiana 2022 dove vederla in Tv

La partita di mercoledì 12 gennaio ore 21:00, verrà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Canale 5. Non sarà quindi necessario aver alcun abbonamento per seguire questo incontro. Mentre gli appassionati di streaming potranno seguire la partita sulla piattaforma di Mediaset Play.

Queste le ultime notizie su Juve-Inter, finale di Supercoppa Italiana 2022. Che vinca il migliore.

