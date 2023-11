La Roma conquista grazie a Giacinti e Giugliano una vittoria piena e convincente sull’Ajax

Bella la Roma Femminile. Bella anche di notte. Nel suo esordio europeo stagionale al Tre Fontane la squadra giallorossa conquista una vittoria netta contro l’Ajax e si porta al comando del girone insieme al Bayern con cui aveva pareggiato la settimana scorsa.

Una prestazione che vive ancora una volta di rendita sull’approccio davvero molto intenso della squadra di Alessandro Spugna, subito determinatissima nell’imporre il suo gioco.

Roma Women-Ajax 3-0

Roma accolta sul campo daun bel pubblico e da un commovente ricordo dedicato a Giulia Cecchettin. In tribuna anche il sindaco Gualtieri e José Mourinho.

Dopo pochi minuti, nemmeno cinque, la Roma è già in gol. Haavi è subito devastante nella difesa avversaria, la difesa olandese sbanda e la Roma affonda con convinzione: al Giacinti irrompe su un’uscita imperfetta del portiere Van Eijk e insacca con un gran destro al volo che si insacca sotto la traversa.

L’Ajax è tanto incerto in difesa quanto insidioso in attacco: le individualità della squadra avversaria vengono fuori quando Hoekstra costringe Ceasar all’unico vero miracolo di tutta la partita.

Da lì in poi la Roma ha letteralmente la partita in pugno senza altre indecisioni: al 13’ arriva il raddoppio che sfrutta un errore difensivo gravissimo. Kardinaal appoggia al portiere con un retropassaggio sciagurato, Giacinti intuisce, trova lo spazio giusto e non sbaglia. Doppietta decisiva per l’attaccante giallorosso…

L’Ajax perde anche Hoekstra costretta al cambio per infortunio e su ritmi che si fanno sempre più controllati, la Roma domina.

In avvio di ripresa: dopo almeno due palle gol fallite, la Roma chiude. Altra discesa di Haavi, cross perfetto e bellissima girata di Giugliano che fissa il risultato sul 3-0.

Ci sono almeno altre due palle gol per la Roma che spreca, ma non commette mai gravi errori in difesa concedendo pochissimo. L’Ajax manovra bene ma dai venti metri in su non è mai davvero insidioso. Se si eccettua una gran conclusione di Keukelar che scuote la traversa la partita non offre molto. Qualche preoccupazione per Viens che esce per un infortunio a metà secondo tempo.

In classifica

Nell’altra partita del girone vittoria del Bayern che batte il PSG in trasferta (0-1) grazie a un gol nel primo tempo di Eriksson. Saranno proprio le parigine le prossime avversarie della Roma: partita in programma alle 18.45 di mercoledì 20 dicembre con il Bayern ospite dell’Ajax. Roma al comando della classifica con 4 punti insieme alla Roma.