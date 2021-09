Mondiali 2022, Svizzera-Italia: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Qualificazioni mondiali 2022, Svizzera-Italia alle 20,45 a Basilea: probabili formazioni e dove vedere la partita di stasera in tv e in streaming

Svizzera-Italia – Quinta partita per gli Azzurri nel girone C delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Questa sera a Basilea i Campioni d’Europa guidati da Roberto Mancini affronteranno la Svizzera, avversario particolarmente solido e tignoso.

Il bottino di Azzurri ed elvetici – Finora l’Italia ha racimolato 10 punti in 4 gare, mentre gli elvetici hanno disputato appena due partite e veleggiano a punteggio pieno, a quota 6. Lo scontro diretto di oggi si presenta dunque come un crocevia fondamentale per entrambe le compagini, le più accreditate a chiudere il girone al primo posto e a centrare così la qualificazione diretta ai Mondiali del Qatar

Svizzera-Italia, perché la Nazionale non deve perdere

Svizzera-Italia, le probabili formazioni

Dopo il deludente pareggio di Firenze con la Bulgaria il ct Mancini si aspetta una prova di forza e di personalità da parte dei suoi ragazzi. Anche per questo motivo scenderà in campo la migliore formazione possibile, al netto dell’assenza forzata di Verratti (il centrocampista del PSG, nella rifinitura di stamattina, ha passato il testimone al neo juventino Manuel Locatelli).

Confermato dunque Donnarumma in porta; davanti a lui, a presidiare l’area azzurra, ci saranno i veterani Bonucci e Chiellini, a ricomporre il blocco granitico che ha contribuito in maniera decisiva al trionfo europeo di Wembley; i terzini saranno Di Lorenzo, preferito a destra a Florenzi, ed Emerson.

A centrocampo, accanto al metronomo Jorginho, giostreranno Barella e Locatelli (che alla Svizzera ha segnato una storica doppietta nella gara dell’Olimpico a Euro 2020). Infine il reparto offensivo sarà affidato a Ciro Immobile, confermato nel ruolo di centravanti, e a Chiesa e Insigne, che imperverseranno sulle fasce nel 4-3-3 manciniano.

L’obiettivo degli Azzurri è quello di non snaturare il proprio credo offensivo e di sorprendere gli elvetici attaccandoli, come da filosofia – ormai consolidata – del ct.

Queste le probabili formazioni di Svizzera e Italia per stasera:

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Frei; Zuber, Fassnacht, Steffen; Seferovic.

All. Murat Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne.

All. Roberto Mancini

Arbitro: Del Cerro Grande

VAR: Martinez Munuera e Prieto (Spa).

Dove vedere Svizzera-Italia in tv e in streaming?

La partita, in programma al St. Jakob Park di Basilea alle 20.45, sarà visibile in diretta esclusiva in chiaro su Rai 1 e, in streaming, sulla piattaforma Rai Play.

