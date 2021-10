Champions femminile 2022: le partite di stasera e domani in tv e su YouTube

Champions femminile 2021-2022, seconda giornata: gruppi e squadre.Tutte le partite in programma stasera e domani in tv e su YouTube.

Si riaccendono i riflettori su una competizione, come la Uefa Women’s Champions League, che nella prima giornata ha già regalato emozioni, colpi di scena, gare spettacolari e tantissimi spunti tecnico-tattici di notevole interesse.

Le migliori formazioni di calcio femminile europee incroceranno nuovamente le lame in una serie di incontri ad alta tensione che promettono scintille. C’è già chi, alla seconda giornata del torneo, può abbozzare la fuga verso la qualificazione ai quarti di finale e chi, dopo il primo passo falso, è chiamato a rimettersi immediatamente in carreggiata. Vediamo quali squadre giocano stasera.

Champions League femminile: Gruppo A

Nel gruppo A è impegnata la Juventus di mister Joe Montemurro, che dopo l’agevole e convincente vittoria esterna (3-0) ottenuta nel primo turno contro il Servette è attesa dalla più classica delle prove di maturità. Le bianconere, infatti, stasera allo “Stadium” (ore 21) si troveranno di fronte le quotatissime inglesi del Chelsea, partite per recitare un ruolo da assolute protagoniste nella competizione e reduci dal deludente pareggio interno (3-3) col Wolfsburg.

E’ facilmente prevedibile che le “Blues” assalteranno la retroguardia juventina all’arma bianca, nel tentativo di aggiudicarsi i tre punti che le porterebbero in testa al girone. Ma Montemurro ha preparato il big-match con estrema cura e accortezza, e le sue ragazze sapranno certamente dar battaglia alle londinesi dal primo all’ultimo minuto.

Wolfsburg – Servette

Nell’altra sfida di giornata, in programma alle 18,45, le tedesche del Wolfsburg – che hanno colto un punto insperato contro il Chelsea – ospiteranno le svizzere del Servette, ferme al palo a quota zero punti. Per entrambe le formazioni la necessità è quella di rilanciarsi e di muovere la classifica, per insidiare da vicino torinesi e londinesi.

Champions femminile: gruppo B

I giganti sfidano i lillipuziani. Nel girone B le due sfide – entrambe in programma stasera – mettono di fronte una squadra dal blasone acclarato e un’outsider semisconosciuta, ma carica di grinta e di entusiasmo. Il Real Madrid, che ha tre punti in classifica grazie al successo ottenuto nel turno inaugurale contro il WFC Kharkiv, alle 21 ospiterà le islandesi del Breidablik, ferme a quota zero. A Parigi, invece, alle 18,45 le ucraine del WFC Kharvik faranno visita al PSG, appaiato al Real Madrid a tre punti in testa alla graduatoria.

Partite Champions femminile: Gruppo C

Il gruppo C, che gioca domani sera, propone un doppio appuntamento di sicuro interesse. Il Barcellona campione in carica, dopo la convincente affermazione per 4-1 contro l’Arsenal, sfiderà in trasferta le danesi dell’HB Koge alle 18,45. In serata il turno verrà completato da Arsenal-Hoffenheim (ore 21), gara di fondamentale importanza soprattutto per le inglesi, che inseguono le brillanti e talentuose tedesche (capaci di seppellire l’HB Kobe sotto una valanga di cinque gol nella prima giornata) a tre punti di distanza.

Partite Champions femminile: Gruppo D

E’ il girone del Lione, squadra storicamente molto competitiva in Champions League. Le transalpine, dopo aver avuto ragione per 3-0 dell’Hacken, sono chiamate a ripetersi domani in casa (ore 21) contro le insidiose portoghesi del Benfica, che hanno già imposto lo 0-0 al temibilissimo Bayern Monaco. Le bavaresi, dal canto loro, se la vedranno con le svedesi dell’Hacken alle 18,45: un match teoricamente senza storia, ma la Champions ci ha abituato a sorprese spiazzanti e imprevedibili.

Dove vedere le partite

I fan potranno seguire live e on demand su Dazn tutte le gare della seconda giornata della Uefa Women’s Champions League. I match saranno visibili sempre in streaming anche sul canale YouTube di Dazn.