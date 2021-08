Coppa Italia, i risultati del primo turno: il prossimo tabellone

Dopo quattro giorni fittissimi di gare in calendario, si è concluso il secondo turno di Coppa Italia: tra le squadre di Serie A esce solo il Bologna

Una sola vera sorpresa ma moltissimi rischi anche per le squadre di Serie A che sono scese in campo per il secondo turno di Coppa Italia, primo appuntamento ufficiale della stagione.

Coppa Italia, i risultati del primo turno

Calendario Coppa Italia 32esimi 2021/22

Venerdì 13 agosto Pordenone-Spezia 1-3 Spezia Genoa-Perugia 3-2 Genoa Udinese-Ascoli 3-1 Udinese Fiorentina-Cosenza 4-0 Fiorentina Sabato 14 agosto Benevento-Spal 2-1 (tempi supplementari) Benevento Cittadella-Monza 2-1 Cittadella Verona-Catanzaro 3-0 Verona Cagliari-Pisa 3-1 Cagliari Domenica 15 agosto Empoli-Vicenza 4-2 Empoli Parma-Lecce 1-3 Lecce Venezia-Frosinone 8-7 (ai rigori, 1-1 dopo i supplementari) Venezia Torino-Cremonese 4-1 (ai rigori, 0-0 dopo i supplementari) Torino Lunedì 16 agosto Crotone-Brescia 6-4 (ai rigori, 2-2 dopo i supplementari) Crotone Bologna-Ternana 4-5 Ternana Salernitana-Reggina 2-0 Salernitana Sampdoria-Alessandria 3-2 Sampdoria

Tra le squadre di Serie A esce solo il Bologna di Mihajlovic cui non riesce un recupero disperato contro una Ternana brillante, soprattutto nel primo tempo. Gli umbri vanno addirittura sull’1-5 prima della rimonta del Bologna che però non si concretizza. Prova gigantesca del portiere della Ternana Iannarelli, grande protagonista nel finale. Per il Bologna primo gol di Arnautovic.

Passa la Sampdoria, 3-2 – in rimonta sull’Alessandria, con i gol dei soliti noti, Quagliarella e Gabbiadini; così come il Genoa che con lo stesso risultato piega il Perugia. Molti problemi per il Torino che piega una Cremonese in inferiorità numerica per oltre un’ora solo ai rigori. Bologna a parte passano tutte le squadre di Serie A già coinvolte: il Venezia ai rigori sul Frosinone, il Cagliari e il Verona.

Al turno successivo il Cittadella, che in un remake dei play off batte il Monza, e il Lecce unica squadra insieme alla Ternana a passare fuoricasa e contro pronostico battendo il Brescia al Tardini.

Coppa Italia, il programma del secondo turno

Quattro mesi di pausa prima del prossimo turno di Coppa Italia che si giocherà a cavallo di un turno infrasettimanale in programma il 15 dicembre. Otto le partite in programma senza le teste di serie che entreranno in scena solo a cominciare dagli ottavi di finale ospitando in casa le teste di serie.

Spiccano diverse sfide interessanti: in particolare Sampdoria-Torino, ed Empoli-Verona con gli scaligeri che rischiano in trasferta mentre nell’altro match di Serie A il Genoa ospita la neopromossa Salernitana.

A seguire il quadro completo degli abbinamenti: in grassetto l’avversaria successiva, che ospiterà il turno degli ottavi in casa, gara di sola andata.

Calendario Coppa Italia secondo turno 2021/22