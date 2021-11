Wolfsburg-Juventus femminile Champions, la partita di oggi

Wolfsburg-Juventus femminile, partita Champions League femminile. Data orario e dove vedere la Juve women in streaming o in Tv

Juventus femminile Champions. I bookmakers non credono nella Juventus women: le ultime quote non sono certo favorevoli alla squadra bianconera che questa sera alle 18:45 gioca sul campo del Wolfsburg.

Wolfsburg-Juventus, la partita

Ma per tanti motivi che abbiamo già avuto modo di analizzare questa è un’impresa straordinaria e forse anche alla portata della squadra di Montemurro che, dopo avere strapazzato il Servette e giocato alla pari sia contro il Chelsea che contro le tedesche, ha questa unica partita per cercare di aprire un varco verso gli ottavi di finale di Champions League femminile.

La Juventus arriva dalla comoda vittoria di campionato contro la Lazio nel corso della quale il tecnico ha avuto modo di far riposare diverse giocatrici. Un lusso che alla squadra tedesca non è stato concesso visto che le lupe avevano in programma l’incontro di cartello contro il Bayern Monaco, poi vinto in trasferta di misura grazie al gol di Oberdorf.

Giocare in Germania, piuttosto che all’ Allianz Stadium, dove la Juventus ha recuperato all’ultimo minuto pareggiando 2-2, conta relativamente poco La Juventus ha comunque una clamorosa occasione in una partita nella quale giocheranno un ruolo fondamentale le individualità e le opportunità, tra due squadre che hanno dimostrato di sapere segnare e di cercare sempre l’approccio offensivo. Proprio questo sarà uno degli aspetti fondamentali della partita punto perché il Wolfsburg, pur sapendo essere devastante dalla trequarti in su, non manca di momenti di debolezza in difesa.

Wolfsburg-Juventus, probabili formazioni

Joe Montemurro propone la squadra titolare e, nonostante la doppietta alla Lazio, a Bonfantini sarà preferita Girelli. Assenze di rilievo per il Wolfsburg: non si sono allenate Lynn Wilms e Alex Popp, che – ufficialmente – non fanno parte dell’undici titolare. Sofie Svava prenderà il posto della squalificata Rauch, espulsa nel finale della gara di Torino.

Wolfsburg Women: Schulto; Hendrich, Wedemeyer, Janssen, Svava; Oberdorf, Lattwein, Roord; Knaak, Huth, Wassmuth

Juventus Women: Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Junge-Pedersen, Caruso; Bonansea, Cernoia, Girelli

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Le dichiarazioni di Montemurro e Bonansea

Il tecnico Joe Montemurro e Barbara Bonansea non nascondono l’importanza della partita: “Sarà una delle partite più importanti per me – dice il tecnico australiano della Juve – ma io lavoro proprio per queste partite. La gara di domani, in trasferta, con tanta pressione e contro una delle più grandi squadre del mondo ci dirà tanto sul livello che abbiamo raggiunto. Ora ci conosciamo meglio, abbiamo visto che tipo di pressione sono in grado di mettere loro e quale sia il loro gioco, quindi le ragazze saranno ancora più pronte. Sarà importante tatticamente mantenere i reparti vicini: vogliamo offrire una grande prestazione contro una squadra che ha fatto la storia del calcio femminile. Scelte di formazione? Queste partite si affrontano tutti insieme, sia chi scende in campo dall’inizio che chi entrerà a gara in corso dovrà dare un contributo fondamentale”.

Barbara Bonansea: “Sarà una delle partite più importanti, ma tutte le gare lo sono e se questa vale così tanto è anche grazie a quelle che abbiamo giocato prima. Se riusciremo a vincere sarà forse la più importante di tutte. Mi aspetto una gara simile a quella dell’andata e noi andremo a giocarcela per vincere, senza paura. Abbiamo visto il livello del loro gioco e sappiamo le qualità delle altre squadre europee, ma se siamo riuscite a giocarcela è anche grazie alla crescita del campionato italiano. Abbiamo sicuramente acquisito inoltre nuova consapevolezza, imparando anche dalle sconfitte. Qui mi sento a casa, penso questa sia una delle squadre più forti in cui io abbia giocato e con il Mister ci siamo posti grandi obiettivi. Abbiamo ancora grandi margini di crescita”.

Wolfsburg-Juventus si gioca allo stadio di Wolfsburg alle 18.45: arbitra la spagnola Marta Huerta De Aza. Diretta in streaming e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.