Serie C femminile, tutte le partite della 16ᵃ giornata. Calendario e orari

Serie C femminile. Ecco il calendario con tutte le partite della prossima giornata di campionato. Date e orari incontri girone A, B e C.

Serie C femminile. Il campionato 2021-2022 torna con tutte le partite dei tre gironi di questa categoria (A, B e C). Il calendario prevede che tutte le gare si giocheranno domenica 13 febbraio alle ore 14.30, con la sola eccezione di Aprila-Apulia Trani (Girone C) anticipata a giovedì 10 febbraio.

Ecco allora tutte le partite del weekend, con particolare attenzione ai big match della sedicesima giornata di Serie C Femminile.

Partite Serie C femminile Girone A 16ᵃ giornata

Il testa a testa che ha finora infiammato il Girone A della Serie C femminile prosegue a distanza con l’Arezzo che dovrà affrontare l’ostica trasferta in casa delle Azalee Solbiatese (quarte in classifica e con due partite da recuperare). Il Pinerolo di Tatiana Zorri che insegue le amaranto a 4 punti di distanza ma con due partite in meno ha, almeno sulla carta, un compito più agevole: la trasferta in casa del Fiammamonza.

Il Pavia Academy sarà di scena a Pistoia, l’Orobica in casa contro lo Spezia, entrambe a caccia dei tre punti per non perdere il treno delle prime della classe. Si preannunciano incontri equilibrati Independiente Ivrea-Ternana e Lucchese-Real Meda. Chiudono il quadro Perugia-Genoa e Caprera-Pontedera, con liguri e toscane chiamate ai tre punti contro avversarie sin qui in difficoltà in questo Girone A di Serie C Femminile.

Partite Serie C femminile Girone B calendario

Nel Girone B della Serie C femminile il Venezia capolista (ma con una partita in più delle inseguitrici) non può sbagliare nella trasferta sul campo dell’Isera. Il Vicenza, dietro alle lagunari di due punti, sarà ospite della Triestina in quello che è a tutti gli effetti il big match di questo Girone B di Serie C femminile.

Il Trento (terza) in casa del fanalino di coda Mittici per accorciare sulle prime due. Brixen-Bologna potrebbe essere la partita del riscatto per una delle due formazioni fin qui autrici di un campionato di luci e ombre. Le altre partite del Girone B di Serie C femminile sono Jesina-Riccione, Padova-Atletico Oristano e Spal-Portogruaro.

Partite Serie C femminile Girone C domenica 13 febbraio

Il Chieti vuole continuare il proprio monologo nel Girone C di Serie C femminile. Dopo un ruolino di marcia perfetto fatto di 15 vittorie in altrettante partite le abruzzesi ospiteranno l’Independent. RES Women e Trastevere hanno la ghiotta occasione di rimanere incollate nelle posizioni di vertice: le prime ospiti del Catania, le seconde in casa contro il Grifone Gialloverde, entrambe compagini di bassa classifica.

Ecco tutte le altre partite del Girone C di Serie C femminile in programma domenica 13 febbraio alle ore 14.30: Crotone-Fesca Bari, Lecce-Coscarello Castrolibero, Roma Decimoquarto-Matera, Vis Mediterranea-Rever Roma.

Insomma, tantissime le partite di Serie C femminile in programma domenica 13 febbraio 2022. La lotta per la conquista della promozione in Serie B femminile continua e tutte le squadre cercheranno di fare il massimo per conquistarla.

