Serie C femminile, partite 11ª giornata gironi A-B-C

Per la Serie C femminile ultimo turno del 2021 prima della sosta per le festività natalizie. Sabato 18 dicembre scatta l’undicesima giornata con i due anticipi del girone A Caprera-Lucchese (ore 14.30) e Perugia-Pistoiese (ore 15).

Tutte le altre in campo domenica 19 dicembre. Si comincia con Crotone-Trastevere (ore 11.15), Catania-Vis Mediterranea (ore 12) e Eugenio Coscarello-Roma XIV Decimoquarto (ore 13). A seguire le gare delle ore 14.30. Tre le partite rinviate nel girone B: Vicenza-Atletico Oristano (si recupera il 5 gennaio), Triestina-Spal e Vis Civitanova-VFC Venezia.

Girone A – Tutte le partite e gli arbitri dell’11ª giornata

Impegno insidioso per la capolista Arezzo che va al “Nazario Gambino” di Arenzano contro il Genoa (arbitro Massari di Torino). Il Pinerolo, che insegue con un punto ed una gara in meno disputata, ospita il Real Meda (Leone di Avezzano). Il Pavia, terzo, andrà al “Giorgio Taddei” di Terni (Papi di Prato). L’Azalee Solbiatese in trasferta sul campo della Fiamma Monza (Colaninno di Nola). L’Orobica Bergamo, reduce da tre vittorie di fila, riceve la visita del Città di Pontedera (Vincenzi di Bologna). L’Independiente Ivrea, dopo due ko, vuole riscattarsi contro lo Spezia (Santinelli di Bergamo). Il fanalino di coda Caprera opposto alla Lucchese (arbitro Cerea di Bergamo). Per le zone basse della classifica in palio punti pesanti anche in Perugia-Pistoiese (Tassi di Ascoli Piceno).

Girone B – Tutte le partite e gli arbitri dell’11ª giornata

Appena cinque le gare in programma nel girone B in questo week-end. Il Venezia Calcio Femminile, secondo di una lunghezza alle spalle del Vicenza, affronta in casa il Bologna (arbitro Aloise di Lodi). Il Trento, terzo in graduatoria, sfida il Portogruaro (Pizzi di Bergamo). Il Brixen Obi, quinto ma con due partite da recuperare, cerca il sorpasso sul Riccione (Cevenini di Siena). Jesina-Padova (Catanzaro di Catanzaro) match delicato tra squadre che vogliono allontanarsi dalla zona playout, così come Mittici e Isera (Santarossa di Pordenone) che l’una di fronte all’altra al “Plavilandia” di Sernaglia della Battaglia si giocano già decisamente tanto in chiave salvezza.

Girone C – Tutte le partite e gli arbitri dell’11ª giornata

Il Chieti, fin qui percorso netto (10 vittorie su 10), a caccia dell’undicesima perla contro la Rever Roma (arbitro Renzi di Pesaro) all’Ughetto Di Febo di Silvi Marina.

Prova a rimanere in scia la Res Roma, staccata di quattro punti dalla vetta, di scena in casa dell’Independent (Spina di Barletta). Match sulla carta agevole per l’Apulia Trani al “Comunale” contro il Fesca Bari (Criscuolo di Torre Annunziata). Impegni esterni per Match Point Matera a Lecce (Petraglione di Termoli) e Trastevere a Crotone (Saccà di Messina).

L’Aprilia Racing, dopo due vittorie di fila, cerca continuità con il Grifone Gialloverde (Coppola di Castellammare di Stabia). Il Catania, chiamato a risalire in classifica, ospita la Vis Mediterranea (Giordani di Aprilia). Completa il quadro il confronto tra pericolanti Eugenio Coscarello-Roma XIV Decimoquarto (Fiorentino di Ercolano).

