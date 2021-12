Serie C femminile, partite 10° giornata gironi A-B-C

Partite Serie C femminile, il calendario completo della decima giornata: Gironi: A B e C

La Serie C femminile scenderà in campo domenica 12 dicembre per gli incontri della decima giornata. Si comincia alle ore 11 con l’anticipo Crotone-Lecce Women. Tutte le altre partite previste alle ore 14.30, ad eccezione dei posticipi Grifone Gialloverde-Eugenio Coscarello (ore 15.30), Spezia-Perugia (ore 16.30) e Trastevere-Chieti (ore 17). Rinviata al 6 gennaio Padova-Brixen Obi.

Serie C calcio femminile Girone A – Le partite della 10° giornata

La capolista Arezzo vuole rafforzare il primato nel match casalingo con la Ternana (arbitro Ghinelli di Roma2). Il Pinerolo, a -3 dalla vetta ma con una gara in meno, viaggia alla volta di Pontedera (Colelli di Ostia Lido). Pavia-Independiente Ivrea (Lingamoorthy di Genova) metterà di fronte la terza e una delle quarte del raggruppamento. L’Azalee Solbiatese riceve la visita del fanalino di coda Caprera (Frazza di Schio). Lucchese e Orobica Bergamo (Dorillo di Torino) cercano punti per risalire in classifica, così come per Real Meda-Genoa (Di Reda di Molfetta). Si gioca in ottica salvezza tra Pistoiese e Fiamma Monza (Mori di La Spezia) e Spezia-Perugia (Teghille di Collegno).

Serie C femminile Girone B – le partite della 10° giornata

Il Vicenza, primo in graduatoria, sfida in trasferta il Riccione (arbitro Traini di San Benedetto del Tronto), terzo, nel big match di giornata. Sale la febbre per il derby Venezia VFC-Venezia FC (Maccorin di Pordenone), con il Venezia FC lanciato all’inseguimento della capolista. Il Trento si reca sul campo dell’Atletico Oristano (Pasculli di Como), mentre il Bologna ospita il Mittici (Pistarelli di Fermo) con l’obiettivo di guadagnare altre posizioni. Per la zona calda spiccano i confronti SPAL-Jesina (Giordano di Grosseto) e Portogruaro-Vis Civitanova (Gangi di Enna). Completa il programma Isera-Triestina (Branzoni di Mestre).

Girone C – Calendario partite della 10° giornata

Trastevere-Chieti (arbitro Zito di Rossano) è la gara copertina. Le laziali, terze, affrontano l’imbattuta capolista (9 vittorie su 9) per tentare lo sgambetto. Può approfittarne la Res Roma, seconda forza del torneo, impegnata a Bari (Palomba di Torre del Greco). Match Point Matera-Apulia Trani (D’Andria di Nocera Inferiore) per aspirare a posizioni ancora più nobili. Il Crotone misura le proprie ambizioni contro il Lecce Women (Papaserio di Catania). Vis Mediterranea-Aprilia Racing (Recchia di Brindisi) incrocio tra squadre a centroclassifica. Rever Roma e Independent (Vittoria di Torino) vogliono invece allontanarsi dalla zona a rischio. Grifone Gialloverde-Eugenio Coscarello (Maresca di Napoli) è di cruciale importanza nella lotta salvezza.

Dove vedere le partite di Serie C femminile

Domenica 12 dicembre ritorna l’appuntamento in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND. Per questo turno spazio al match del girone A Pavia-Independiente Ivrea alle ore 14.30.

