Serie C Femminile 2021/2022, 28^giornata, chi resta in C

Serie C Femminile, tutti i risultati della ventottesima giornata dei Gironi A, B e C. Chi sale in B, chi si salva

Il campionato di Serie C 2021/2022 sta arrivando al termine e iniziano ad arrivare i primi verdetti. Già sappiamo dell’Arezzo, promosso in Serie B già al termine dello scorso turno, mentre invece dobbiamo attendere per conoscere chi salirà in B dai gironi B e C.

Chi va in Serie B

La promozione in Serie B spetta solamente alle prime classificate di ciascun raggruppamento. Nel Girone B continua serrata la corsa promozione tra Vicenza (67 punti) e Trento (65), con il Venezia Fc terzo a quota 63, mentre nel Girone C rimane tutto invariato Apulia Trani e Chieti, separate da 3 punti a due giornate dal termine.

Chi retrocede in Eccellenza

In Eccellenza retrocedono invece le ultime due classificate di ogni girone più altre due attraverso i playout, che vengono disputati dalla terzultima alla sestultima. Nel girone C, essendosi ritirate due squadre, non ci saranno retrocessioni dirette, ma solamente i playout che coinvolgono i club dall’ultimo al quartultimo posto.

Nel girone A Real Meda, Pontedera, Fiammamonza e una fra Perugia e Pistoiese disputeranno i playout, mentre l’altra fra umbre e toscane retrocederà in Eccellenza insieme al Caprera. Nel girone B, la Spal è già retrocessa mentre è agguerritissima la bagarre per evitare i playout. Infine, nel girone C, saranno dunque Grifone Gialloverde, Roma XIV Decimoquarto, Fesca Bari e Eugenio Coscarello a disputare i playout.

Serie C Femminile Girone A, i risultati 28ª giornata

Pavia-Perugia 5-1

Arezzo-Independiente Ivrea 3-0

Azalee Solbiatese-Lucchese 1-4

Pistoiese-Caprera 0-3

Pinerolo-Orobica Bergamo 5-1

Real Meda-Ternana 6-1

Spezia-Fiammamonza 2-0

Città di Pontedera-Genoa 1-2

Serie C Femminile Girone B, i risultati 28ª giornata

Spal-Padova 0-4

Atletico Oristano-Vis Civitanova 0-2

Bologna-Triestina 3-2

Riccione-Trento 2-3

Isera-Jesina 1-2

Portogruaro-Venezia Fc 2-3

Vfc Venezia-Mittici 4-0

Vicenza-Brixen Obi 6-0

Serie C Femminile Girone C, i risultati 28ª giornata

Eugenio Coscarello-Independent 1-3

Grifone Gialloverde-Chieti 3-6

Res Women-Apulia Trani 1-2

Rever Roma-Lecce Women 6-1

Roma XIV Decimoquarto-Trastevere 1-1

Vis Mediterranea-Crotone 0-2

