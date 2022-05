Serie C femminile 2021/2022, 27^ giornata. Dove vedere gratis le gare e quando giocano

Serie C Femminile, il calendario partite dei Gironi A, B e C. A che ora si gioca e come vederle in tv

La ventisettesima giornata del campionato di Serie C femminile 2021/2022 si apre sabato 14 maggio con l’anticipo Genoa-Pinerolo, programmato per le 15.30. Tutti gli altri match dei Gironi A, B e C si giocheranno invece nella giornata di domenica 15 maggio

Serie C femminile, chi sarà promosso in Serie B

Al termine dei prossimi novanta minuti di gioco, ci potrebbe già essere il primo nome della squadra che conquisterà la promozione in B. Il salto in alto verso il campionato cadetto spetta solamente alle vincitrici di ogni singolo girone, quindi solamente alle prime classificate.

Nel Girone A l’Arezzo possiede 11 punti di vantaggio sul gruppetto di seconde e, vincendo domenica contro il Perugia, conquisterebbe la matematica vittoria del campionato e, di conseguenza, la promozione in Serie B.

Bisognerà invece attendere qualche turno in più nei gironi B e C in quanto il distacco fra le prime e le seconde della classe è ancora abbastanza contenuto. Ma i prossimi novanta minuti potrebbero riservare risultati che potrebbero definire meglio le classifiche.

Serie C Femminile 2021/2022, quando giocano e dove vederle gratis in tv

Eccezion fatta per l’anticipo del sabato fra Genoa e Pinerolo, tutti gli altri match si giocheranno domenica 15 maggio. Tutte le gare inizieranno alle 15.30 tranne Eugenio Coscarello-Res Women (ore 11), Caprera-Spezia, Crotone-Roma XIV Decimoquarto (ore 12), Brixen Obi-Spal (ore 14.30) e Independent-Fesca Bari (ore 17.30).

Nel Girone C riposa la Rever Roma, mentre il Chieti affronterà il Trastevere nel recupero della venticinquesima giornata. Posticipata al 25 maggio (ore 20.30) la gara del Girone B Triestina-Vfc Venezia.

Nel girone B, sarà il big match Trento-Vicenza ad essere trasmesso in diretta streaming sul canale Eleven Sports della LND alle ore 15.30 a questo link https://bit.ly/trento_vicenza. La visione del match sarà gratuita.

Serie C femminile, Girone A, ventisettesima giornata

Caprera-Spezia (15/5, 12)

Fiammamonza-Pavia

Genoa-Pinerolo (14/5, 15.30)

Independiente Ivrea-Real Meda

Lucchese-Pistoiese

Orobica Bergamo-Azalee Solbiatese

Perugia-Arezzo

Ternana-Città di Pontedera

Serie C femminile, Girone B, ventisettesima giornata

Padova-Isera

Trento-Vicenza

Jesina-Bologna

Mittici-Portogruaro

Brixen Obi-Spal (15/5, 14.30)

Venezia Fc-Atletico Oristano

Vis Civitanova-Riccione

Serie C femminile, Girone C, ventisettesima giornata

Apulia Trani-Grifone Gialloverde

Crotone-Roma XIV Decimoquarto (15/5, 12)

Eugenio Coscarello-Res Women (15/5, 11)

Independent-Fesca Bari (15/5, 17.30)

Lecce Women-Vis Mediterranea

Recupero 25ª Giornata

Chieti-Trastevere