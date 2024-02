L’ultimo match nel programma della penultima giornata di regular season suona come un vero e proprio duello. Giovedì sera alle 20.30, Napoli e Pomigliano, con le Pantere in vantaggio di tre punti, si affrontano per quella che sarà la prima di una serie di tre sfide che valgono la salvezza in Serie A Femminile.

Come vedere Napoli-Pomigliano tv

Match: Napoli vs Pomigliano

Data: 15 febbraio 2024

Ora partita: 20:30

Dove si gioca: Stadio Giuseppe Piccolo – Cercola (NA)

Come vederla in TV: su RAI Sport, in chiaro sul digitale terrestre

Come vederla in streaming: su RAI Play per gli iscritti e Dazn solo per gli abbonati.

Napoli-Pomigliano, cosa dice la classifica

In questo momento il Napoli calcio femminile è ultimo con tre soli punti frutto di altrettanti pareggi. E anche se la squadra si è dimostrata in ripresa nel corso del girone di ritorno della regular season, va sottolineato che la squadra azzurra è anche l’unica che in questo campionato non ha mai vinto una sola partita. Il Pomigliano, dal canto suo ha tre punti in più: frutto dell’unico successo maturato fin qui, proprio sul Napoli.

Poche le certezze che hanno le due squadre: la prima è quella che si dovranno giocare la salvezza fino all’ultima giornata, la seconda è che si dovranno affrontare ancora almeno altre due volte visto che sono aritmeticamente coinvolte nella poule salvezza già da tempo. A questo punto, considerando che il Milan, per quanto dimesso si trova parecchio più in alto, è evidente che il loro testa a testa durerà fino alla fine. Per concludersi in modo decisivo proprio negli scontri diretti.

Napoli-Pomigliano, le statistiche e i precedenti

Si affrontano due squadre con tanti problemi che non solo sono di organico. Il Pomigliano è reduce da una pesantissima sconfitta in casa con l’Inter che la conferma peggior difesa del campionato con la bellezza di 40 gol: una media di 2.5 gol per ogni match giocato fin qui.

Il Napoli dal canto suo è il peggior attacco: nemmeno in doppia cifra, otto soli gol dall’inizio della stagione. Vincere per il Pomigliano significherebbe staccare il Napoli a -6 e respirare un po’ di ossigeno in vista della durissima post-season. Ma se la squadra di casa vincesse quella che è la sua prima partita stagionale i giochi sarebbero di pieno equilibrio in vista dei due scontri diretti della poule salvezza ancora da calendarizzare.

I precedenti dicono Pomigliano: tre vittorie nelle uniche tre partite giocate fin qui, tutte nel massimo campionato.

Il nostro pronostico su Napoli-Pomigliano

Sarà una partita dominata probabilmente più dalla paura di perdere che dalla voglia di vincere. Nonostante i precedenti e la vittoria del 19 novembre scorso (per quanto all’ultimo istante di gara e solo su rigore) facciano pensare che sia il Pomigliano la squadra favorita, potrebbe anche essere il pareggio l’esito più probabile in una sfida che caratterizzerà la lotta per la salvezza fino all’ultimissima giornata della stagione.