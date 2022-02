Serie A femminile, la Juventus cade: dopo tre mesi e 54 partite

Clamoroso al “Petroio”: l’Empoli interrompe la lunghissima serie positiva della Juventus che non perdeva dal 27 marzo 2019, la Roma batte l’Inter e si porta a meno tre

Finisce a Empoli l’interminabile serie positiva della Juventus che dopo 54 partite utili, quattro scudetti e una Coppa Italia perde, non senza qualche rammarico, sul campo di una ottima squadra.

Juventus, sconfitta clamorosa

L’approccio dell’Empoli è micidiale. La squadra toscana parte in modo molto aggressivo e trova due gol in nemmeno un quarto d’ora. Prima è Monterubbiano a liberarsi al tiro trovando l’angolino basso sul quale Peyraud-Magnin non riesce ad arrivare. Poi è Prugna a insaccare di testa un invitante cross di Dompig. La Juventus certo non è abituata a uno scenario di questo tipo e nonostante la pessima partenza la squadra bianconera colleziona azioni da gol aprendosi però al velocissimo contropiede avversario. Le occasioni fioccano: ma la Juve pecca di precisione in zona gol.

Gli ingressi di Pedersen, Boattin e Bonansea trasformano il forcing bianconero in un vero proprio assedio sul quale si erge a protagonista assoluta Cappelletti, il portiere dell’Empoli, protagonista di numerosi interventi decisivi. Il gol di Boattin, in spaccata su appoggio di Bonfantini, scatena ulteriormente le offensive bianconere: ma la clamorosa occasione per il pari, un calcio di rigore affidato a Girelli, viene intercettato ancora una volta da Cappelletti. E il pareggio sfuma. La Juventus non perdeva dalla sconfitta dal marzo 2019 (Sassuolo), 54 partite.

Roma batte Inter

La Juve resiste al primo posto che, tuttavia, diventa oggetto di contesa molto concreto per la Roma che approfitta immediatamente del tonfo della capolista.

Il big match del “Tre Fontane” che vedeva di fronte Roma e Inter si chiude con la vittoria delle giallorosse. Una vittoria sostanzialmente meritata in una giornata non particolarmente brillante per le nerazzurre che non riescono quasi mai a rendersi pericolosi. Le parate di Durante frenano le incursioni delle giallorosse che tuttavia al 45’ passano su calcio di rigore. Fallo di Karchouni su Bartoli e trasformazione dal dischetto di Andressa. L’Inter non riesce a reagire: la Roma di Spugna tiene costantemente impegnata la difesa avversaria, l’Inter rimane schiacciata e fa molta fatica. Inevitabile il raddoppio della Roma che in pochi minuti chiude il match: prima il raddoppio di Giugliano, al 48’ con una gran conclusione da fuori area, poi un clamoroso palo con Serturini. Solo nel finale l’Inter tenta qualche soluzione offensiva più efficace verso la porta avversaria, ma il gol che potrebbe riaprire la partita non arriva. E la Roma conquista una vittoria importantissima anche in chiave europea.

Vittoria importante della Sampdoria di Cincotta sul campo del Pomigliano d’Arco: decisivo il gol di Tarenzi al 32’. Padrone di casa sfortunate con una traversa colpita da Tudisco e numerose palle gol che esaltano il portiere blucerchiato Tamperi.

La classifica della Serie A femminile

Grazie a una vittoria storica, l’Empoli scavalca il Napoli e torna in zona salvezza dopo la vittoria di ieri delle Azzurre. Sampdoria che conquista la settima vittoria in quindici partite. Un gran risultato per la neopromossa, ormai virtualmente in salvo. Prossimo turno importantissimo con lo scontro al vertice tra Juventus e Roma, con le giallorosse che, vincendo, potrebbero agganciare le bianconere al comando della classifica.