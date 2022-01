Sassuolo Vs Hellas Verona, quando si gioca e dove vederla

Sassuolo contro Hellas Verona apre il tredicesimo turno di campionato di Serie A femminile. Formazioni statistiche, data, orario dove vederla e biglietti.

La partita tra il Sassuolo femminile contro il Verona valida per il secondo turno della serie A donne, si gioca sabato 22 gennaio alle ore 12,30 allo stadio Ricci del comune in Provincia di Modena.

Ecco come le emiliane si preparano alla settima sfida contro le gialloblu.

Formazione Sassuolo calcio femminile

Dopo aver vinto 6 -1 contro la Fiorentina la squadra di Piovani è già pronta per incontrare le veronesi ultime in classifica. E per quanto riguarda le formazioni l’allenatore confermerà probabilmente la medesima squadra che ha giocato contro la Juventus femminile in SuperCoppa. In attacco Lana Clelland che contro le viola ha fatto ben quattro gol.

Sassuolo femminile: rosa 2021-22. Chi sono le donne del Sassuolo calcio

Formazione Hellas Verona

A casa del Verona calcio femminile ci sono delle novità. A rinforzare il centrocampo fino alla fine della stagione 2021 -2022 ci sarà Francesca Imprezzabile, arrivata dal Napoli donne. Tuttavia la squadra di Veronica Brutti è attualmente in zona retrocessione, e, vincere contro le neroverdi non sarà facile, anche se la squadra di Piovani ha perso l’ultima partita in casa.

Il Verona donne inoltre ha perso 11 delle prime 12 gare giocate in questo campionato di Serie A.

Ad arbitrare il match tra la formazione emilana e quella di Verona sarà: Adalberto Fiero di Pistoia

Verona calcio femminile. Chi sono le donne dell’Hellas Verona

Sassuolo femminile – Hellas Verona: statistiche e precedenti

Ci sono sei precedenti tra la squadra emiliana e quella veronese, tutti vinti dal Sassuolo. Quindi se anche questo match finisce con una vittoria delle giocatrici di Piovani, il Verona diventerebbe la squadra che la formazione emiliana ha battuto più volte nel massimo campionato.

Dove vedere la partita Sassuolo contro Verona femminile

Questa come molte altre gare del calcio femminile sarà trasmessa in diretta streaming da TimVision. Quindi potranno vederla solo gli abbonati. La 7 e Dazn non trasmettono questo match. Chi invece vuole andare allo stadio, trova tutte le informazioni sul sito ufficiale del Sassuolo Calcio femminile compresi prezzi dei biglietti e gli obblighi da rispettare secondo le disposizioni del governo.

