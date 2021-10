Nazionale femminile, prossime partite per il Mondiale. Dove vederle e quando si gioca

Nazionale femminile di Calcio qualificazioni Mondiale 2023 prossime partite. Convocate, date partite e dove vederle.

A un mese di distanza dalle due vittorie ottenute all’esordio, la nazionale femminile di calcio torna in campo per le qualificazione al Mondiale 2023 di Australia e Nuova Zelanda. Due le partite in programma contro Moldova e Croazia.

Italia femminile calcio: le partite

Ci sono anche alcune novità nelle convocazioni di Milena Bertolini, venticinque giocatrici che si ritroveranno domani a Roma per trasferirsi a Castel di Sangro. Quattro giorni di allenamenti e ritiro in vista della prima partita, in programma al “Teofilo Patini” di Castel di Sangro (venerdì ore 17.30) contro la Croazia, già battuta nettamente nella gara di andata (0-5 a Karlovac il mese scorso). Poi il trasferimento a Vilnius dove lunedì pomeriggio (sempre alle 17.30) l’Italia affronterà la Lituania. Due partite più che abbordabili sulla carta per la squadra azzurra.

Vedi anche: Nazionale di calcio femminile qualificazioni Mondiali 2023

Con il CT Bertolini che ne approfitta anche per rilanciare qualche novità. Convocazioni per Katja Schroffenegger, Giada Greggi, che proprio a Castel di Sangro due anni fa trovò la sua prima rete in azzurro, e Alia Guagni che torna in Nazionale dopo un anno di assenza a causa di molteplici infortuni.

L’elenco delle giocatrici convocate

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Atletico Madrid), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Sassuolo), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

Nazionale femminile in Tv

Le partite dell’Italia donne vengono trasmesse in diretta e in esclusiva solo dalla Rai. Entrambe le partite andranno in onda su RAIDue e in streaming su RAIPlay. Quindi se non riuscite a vedere la diretta Tv c’è la possibilità di vedere le partite della Nazionale femminile di calcio anche tramite Pc.

Vedi anche: Nazionale calcio femminile calendario partite