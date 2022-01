Napoli Vs Roma femminile, a che ora si gioca e dove vederla

Napoli – Roma partita valida per la 13esima giornata di calcio femminile serie A si gioca domenica 23 gennaio a Cercola. Orario formazioni e dove vedere il Napoli Women contro la Roma donne. Biglietti gratis allo stadio

La partita tra Napoli contro l’As Roma, come da calendario apre la seconda giornata del tredicesimo turno di calcio femminile. Calcio di inizio ore 12,30. Di seguito formazioni dove vederla, statistiche e ultime notizie.

Napoli femminile ultime news

Il Napoli nell’ultima gara di Serie A ha fermato l’Inter di Rita Guarino con un pareggio in trasferta, ma la squadra di Raffaele Carlino oggi allenata dalla coppia Domenichetti-Castorina, è attualmente in zona retrocessione con solo 8 punti in classifica. Tuttavia nonostante le partenopee abbiano il secondo peggior attacco della serie A donne la partita contro le giallorosse potrebbe riservare delle sorprese.

Per quanto riguarda la formazione scenderà in campo la medesima squadra che ha pareggiato contro le nerazzurre.

Napoli femminile. Chi sono le donne del Napoli calcio

Roma Femminile Formazione

La Roma nonostante la mancanza di molte giocatrici positive al Covid continua a macinare vittorie.

Le capitoline in questo campionato della serie A Tim hanno vinto nove partite e sono attualmente seconde in classifica a pari punti con il Sassuolo di Piovani. Per quanto riguarda la formazione contro le azzurre, mister Spugna potrà contare sulla presenza di Andressa e Benedetta Glionna risultate negative al Covid -19 mentre dovrà fare a meno della calciatrice brasiliana Thaisa Moreno risultata positiva e attualmente in isolamento domiciliare.

Roma femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Napoli Roma Statistiche e precedenti

Secondo i dati di Opta Roma e Napoli si sono incontrate solo tre volte, questa è la quarta gara. I risultati precedenti vedono le giallorosse imbattute grazie a due successi e un pareggio nello scorso campionato. Il Napoli femminile infatti, sebbene vanta una lunga storia è presente nel massimo campionato dallo scorso anno. Quindi, i dati statistici sono relativi.

Napoli contro Roma femminile dove vedere la partita

Questa partita verrà trasmessa in ben 119 paesi, e In Italia sarà possibile vederla solo in streaming su TimVision. Chi invece desidera andare allo stadio, sappia che i biglietti per questo match sono gratis.