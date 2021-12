Hellas Verona VS Sampdoria, serie A Femminile. Quando si gioca

Hellas Verona VS Sampdoria, partita 11° giornata Serie A femminile. Formazioni quando si gioca e dove vederla

Hellas Verona e Sampdoria si affronteranno sabato 11 dicembre, alle ore 14.00, per l’undicesima giornata di Serie A femminile, allo stadio “Comunale” di Vigasio (VR). Le gialloblù sono scivolate all’ultimo posto in graduatoria, con un solo punto, perdendo lo scontro diretto contro la Lazio Women

Ben sei le sconfitte di fila. Classifica tranquilla, invece, per le blucerchiate con 13 punti, a +6 sulla zona retrocessione, nonostante la beffarda sconfitta rimediata al 92’, su autogol, contro la Roma. Di seguto le formazioni e dove guardare la partita

Formazione Hellas Verona

Il tecnico scaligero Matteo Pachera deve provare a risollevare il gruppo, scosso dalla striscia nera di risultati e con una salvezza che diventa sempre più complicata. Si preannuncia un’altra gara di straordinari per il portiere Fanny Keizer. Attacco aggrappato alla ventunenne panamense Lineth Cedeño, autrice di tutte e quattro le reti gialloblù. Con lei da scegliere tra Rognoni, la migliore a Roma e Pasini, che è andata vicina a sbloccarsi contro la Lazio.

Formazione Sampdoria

Passato lo spavento, la fantasista colombiana Yoreli Rincón, conclusi gli accertamenti del caso, è stata dimessa dall’ospedale Policlinico “San Martino” dove era stata ricoverata a seguito del trauma cranico rimediato nel corso del match con la Roma. La centrocampista, in attesa di riprendere l’attività agonistica, si aggiunge alla lista delle indisponibili in infermeria che comprendeva già Elena Pisani, Cecilia Re e Giorgia Spinelli. Nel 4-3-3 di mister Antonio Cincotta trio d’attacco formato da Martínez, Tarenzi (a segno contro la Roma) e Seghir.

Verona calcio femminile VS Sampdoria statistiche

Primo incrocio in assoluto tra Hellas Verona e Sampdoria in Serie A. Match tra le due squadre con il possesso palla più basso in questo campionato: ultima la Sampdoria (38%), penultimo il Verona (39.7%). Numeri assai negativi per il Verona che ha il peggior attacco (quattro reti) e la seconda peggior difesa in questa Serie A (30 subite, meno solo della Lazio a 33). Per le gialloblù spauracchio Tarenzi: già tre gol contro il Verona. L’attaccante classe ’88, però, non va a bersaglio fuori casa dallo scorso maggio.

Dove vedere il Verona contro la Sampdoria donne



Hellas Verona-Sampdoria, match dell’undicesima giornata di Serie A donne, sarà arbitrato da Mario Perri di Roma 1. La gara come di consueto verrà trasmessa in diretta su TimVision che detiene i diritti delle partite di serie A del calcio femminile italiano.

