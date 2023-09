Vittoria in rimonta per la Fiorentina femminile che recupera quasi allo scadere sul Sassuolo

In una partita che sulla carta poteva risultare estremamente interessante per capire le reali potenzialità di due squadre in grado di puntare ai play off, la Fiorentina femminile conquista la prima vittoria stagionale in rimonta sul Sassuolo.

Tante novità, da una parte e dall’altra: a cominciare dalla panchina viola affidata quest’anno all’ex tecnico del Como Sebastian de la Fuente con il Sassuolo che schiera per la prima volta in una gara ufficiale Chiara Beccari, il colpo più importante del mercato femminile estivo.

Fiorentina-Sassuolo 2-1

Non passano nemmeno cinque minuti e il Sassuolo si trova clamorosamente in vantaggio. É proprio Beccari a farsi trovare pronta in area di rigore su un appoggio di Sabatino, l’ex di turno: intervento un po’ scomposto della danese Faerge, anche lei una delle novità di questa stagione, e primo calcio di rigore del campionato affidato che Daniela Sabatino insacca senza indecisioni con un gran tiro all’incrocio dei pali.

Nemmeno il tempo di capitalizzare il vantaggio e il Sassuolo subisce subito il pareggio: sono passati appena tre minuti. Da un’azione di calcio d’angolo, su un pallone in mischia, Catena raccoglie un pallone in area di rigore e con un grande destro batte Durand.

Il prologo scoppiettante della partita non tradisce le aspettative: è una bella gara tra due squadre che si affrontano a viso aperto cercando di tenere il ritmo piuttosto alto. Al 13’ Fiorentina vicina al vantaggio con una conclusione di Boquete. Viola ancora più vicine al gol al 22’ con Mijatovic che colpisce il palo con un gran tiro su una corta respinta della difesa emiliana in area di rigore. Altro palo al 34’ colpito questa volta da Catena, bravissima a controllare e calciare su un lungo pallone spiovente. Ma senza fortuna.

Il gol partita

Anche in secondo tempo si apre in modo piacevolissimo. Soprattutto per merito della Fiorentina, sempre molto dinamica in fase offensiva: autentico miracolo di Durand che al 49’ respinge in uscita, con il corpo, un’incursione in piena area di rigore di Kajan.

Con il passare dei minuti le azioni si fanno meno lucide anche a causa della stanchezza, inevitabile il peso di una stagione ancora all’inizio e di una preparazione pesante da smaltire. Beccari non incide e viene sostituita dopo una settantina di minuti non straordinari; Kajan – ormai stanca – lascia il posto a Longo. Ma il cambio più significativo è quello che nella Fiorentina porta in campo a 10 minuti dal termine Erzen e Cinotti, chiamata a tenere alta la squadra al posto di Severini. Il raddoppio della Fiorentina, con il gol decisivo, nasce tutto dalla panchina. É Longo a lavorare un bel pallone sulla destra finalizzato in appoggio a Cinotti: splendida la preparazione della nuova entrata che dal limite, con un gran destro in diagonale verso il secondo palo, trova il bersaglio. É il gol che vale la partita e i tre punti.

Le parole di De La Fuente dopo la partita

In Sintesi

Buone indicazioni sia da parte del Sassuolo che dalla Fiorentina in questa prima giornata di campionato. Viola più ciniche, sicuramente più efficaci dopo le sostituzioni nel secondo tempo quando il ritmo del Sassuolo, estremamente brillante in avvio di ripresa, a poco a poco si è affievolito. Due squadre da rivedere ma che offrono ottime prospettive per la stagione a venire. Sassuolo che tornerà in campo il 1 ottobre in casa contro il Pomigliano battuto oggi di misura in casa dalla Juventus. La Fiorentina cercherà il bis sul difficile campo dell’Inter, impegnata nell’ultimo turno domenicale contro la Sampdoria a Vercelli.

