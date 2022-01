Empoli Vs Pomigliano. Quando e a che ora si gioca

Empoli Ladies contro Pomigliano femminile, quando si gioca, dove vedere la partita in Tv. Formazioni e statistiche.

Empoli contro il Pomigliano è il secondo match della prima giornata del 13esimo turno del campionato femminile di Serie A. La partita si gioca sabato 22 gennaio alle 14.30 allo Stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino. Vediamo quali sono le ultime news su questa gara di calcio donne.

Serie A Femminile: Empoli contro Pomigliano

Non è una partita facile quella tra le toscane e la formazione campana, entrambe le squadre infatti si trovano in ottava e nona posizione in classifica, ed entrambe arrivano da una sconfitta dopo la prima gara del secondo turno del massimo campionato. Vediamo le probabili formazioni.

Formazione Empoli Ladies

Dopo aver perso contro la Roma femminile a causa di un rigore, la formazione di Ulderici è pronta a vincere. Secondo le dichiarazioni del tecnico infatti la gara è importantissima ed è possibile fare risultato. Quindi la formazione potrebbe essere la medesima che ha giocato contro le giallorosse.

Empoli Ladies giocatrici. La Rosa dell’Empoli calcio donne

Formazione pomigliano femminile

Il Pomigliano donne dopo la pesante sconfitta contro la Juventus Women ha annunciato il silenzio stampa per concentrarsi sulla partita. L’allenatore subito dopo il match ha rilasciato una dichiarazione assumendosi comunque tutte le responsabilità della sconfitta. Ma per ora non ci sono notizie su quale formazione scenderà in campo contro le toscane.

Pomigliano Femminile: rosa 2021-22. Formazione dell'ASD Calcio Pomigliano

Empoli Vs Pomigliano le statistiche

C’è un solo prededente tra le due squadre, la partita di andata di questo campionato finita con pareggio. Da segnalare comunque che secondo i dato Opta, l’Empoli non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime nove giornate, mentre il Pomigliano ha perso quattro partite su cinque in trasferta In questo campionato di serie A Tim. L’unico successo fuori casa risale allo scorso ottobre contro la Lazio Women

Dove vedere Empoli Ladies contro il Pomigliano Femminile

Tutte le partite della di calcio femminile serie A vengono trasmesse in diretta streaming da TimVision ad eccezione di Dazn che trasmette solo le squadre big del campionato donne e La 7 che manda in onda una sola partita a settimana.