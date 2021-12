Chelsea – Juventus femminile: partita Champions formazioni. Guida TV

La Juventus femminile gioca a Londra contro il Chelsea stasera. Formazione e dove vedere la Juve Donne in Tv.

Prova di maturità per la Juventus femminile di Joe Montemurro chiamata ad affrontare il Chelsea nel turno più duro della fase a gironi della Champions League. Una gara proibitiva per una squadra bianconera comunque galvanizzata dagli ultimi risultati.

Champions femminile Chelsea-Juventus, la partita

Una partita decisiva. Il Chelsea, vincendo sarebbe non solo qualificato agli ottavi di finale ma anche prima in classifica. Alla Juve invece una vittoria non basterebbe, considerando il turno del Wolfsburg che non dovrebbe avere difficoltà a battere il più modesto Servette, senza punti né gol nelle prime quattro partite. Di fatto la Signora sarebbe già qualificata agli ottavi se, e solo se, conquistasse più punti del Wolfsburg. Ipotesi abbastanza aleatoria.

Le tedesche, battute clamorosamente in casa dalla Juve nell’ultimo turno, puntano a una vittoria per tenere i giochi della qualificazioni aperti fino all’ultimo turno, quando le bianconere giocheranno in casa con il Servette e le Lupe ospiteranno il Chelsea.

A quel punto potrebbe accadere di tutto e si potranno fare i conti. Un risultato positivo per la Juventus a Londra sarebbe importantissimo. Un pareggio consentirebbe alle bianconere di arrivare all’ultimo turno praticamente appaiate al Wolfsburg rendendo importantissima la vittoria in Germania. É tutto davvero molto incerto.

La Champions League femminile tornerà in campo la prossima settimana: Juventus in campo mercoledì 16 alle ore 21 di nuovo all’Allianz Stadium.

Champions League, Chelsea-Juventus femminile

Formazione Chelsea

Il Chelsea visto sabato pomeriggio battere fuoricasa l’Arsenal, nella classicissima del calcio londinese per 0-3, è una squadra in salute. Hayes quasi certamente si affiderà solo parzialmente al turn over considerando che alla fine degli impegni ufficiali dell’anno mancano solo quattro partite e che l’allenatrice può tranquillamente ruotare una rosa molto ampia e versatile. Grande curiosità in particolare per Samantha Kerr (quattro gol a oggi in questa edizione di Champions League), due volte a bersaglio anche sabato contro l’Arsenal, e Kirby, un gol e un assist.

CHELSEA WOMEN (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Reiten, Leupolz, Ingle, Cuthbert; Kirby, Kerr, Fleming. All. Hayes

Formazione Juventus

L’annuncio dell’arrivo di Julia Grosso ha scatenato ulteriore entusiasmo tra i tifosi delle bianconere. Ma la fuoriclasse canadese non potrà scendere in campo in Champions League e sarà a disposizione di Montemurro solo dalla fine del mese. Montemurro riproporrà il solito 4-3-3 chiedendo un’impresa a Bonansea e Girelli, chiamate a fare la differenza in attacco.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Zamanian; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro.

Statistiche

Nell’unico precedente tra Chelsea e Juventus le bianconere hanno subito una sconfitta. Si giocava all’Allianz Stadium in una splendida cornice di pubblico: era il 13 ottobre scorso, 2-1 per le londinesi con vantaggio di Cuthbert, provvisorio pareggio di Bonansea e gol della vittoria di Harder nel secondo tempo. Chelsea superiore, ma Juve a testa alta. La Juve donne, dopo questa sconfitta, non ha più perso. Sette risultati utili consecutivi: sei vittorie e il pareggio interno con il Wolfsburg.

Chelsea imbattuto in casa in Champions League nel medio periodo: sette vittorie e due pareggi per le Blues nelle ultime nove partite.

Dove vedere la Juve femminile contro il Chelsea

Chelsea-Juventus si gioca mercoledì 8 dicembre alle 21.00, stadio “Kingsmeadow” di Kingston, Londra. Arbitra la svedese Sara Persson. La partita sarà diffusa in esclusiva streaming da DAZN.