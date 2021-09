Champions League femminile, Juventus-Vllaznia: quando si gioca, dove vederla

Gara decisiva per la Juventus Women che questa sera alle 21 scende in campo a Vinovo per conquistare per la prima volta nella sua storia la fase finale della Champions League donne.

Champions League femminile, Juventus-Vllaznia – L’impresa è a un passo ed è davvero importante, non solo per la Juve ma per tutto il calcio femminile italiano. La Juventus women si appresta a giocare la gara decisiva per conquistare l’accesso alla fase a gironi della Champions League.

La Juventus femminile in Champions League

Un passaggio fondamentale. Perché la Juventus alla fase a gironi della principale competizione europea per squadre di club non ci era ancora arrivata. E perché questo darebbe un segnale di continuità anche del calcio italiano.

La Juventus è passata indenne dal gironcino di qualificazione, ospitato dalle bianconere a Vinovo il mese scorso. Poi ha pescato le campionesse albanesi del Vllaznia, una squadra solida ed esperta ma sulla carta assolutamente alla portata delle ragazze di Montemurro. Ora manca solo il consolidamento. Alla Juventus basta un pareggio dopo lo 0-2 dell’andata con i gol di testa di Girelli e Hurtig.

Juventus femminile, il momento è storico: gara decisiva con il Vllaznia

Le parole di Montemurro e Rosucci

Il tecnico delle bianconere Joe Montemurro chiede alle sue atlete di tenere gli occhi sulla palla, il momento è decisivo: “Se all’andata abbiamo controllato la partita, nel ritorno dovremo fare lo stesso dando continuità al nostro gioco. Il turno si risolve in 180 minuti, siamo solo all’intervallo e avere vinto i primi 90 non basta. Per noi è fondamentale avere sempre umiltà e capire a che punto siamo nel percorso europeo. Sono contento di avere a disposizione una rosa equilibrata che mi dà la possibilità di cambiare. Il cinismo? L’importante è continuare a creare le occasioni, arriveranno anche più gol”.

In rappresentanza delle giocatrici ha parlato Martina Rosucci: “Stiamo cercando di interpretare un nuovo calcio e fare quello che il Mister ci chiede, ovviamente con qualche difficoltà. Cerchiamo di uscire dalla nostra comfort zone, si passa da qualche errore, speriamo di riuscire a fare spesso quello che lui ci chiede con fluidità. Il suo è un calcio altruista e a me questo piace moltissimo e ci rende protagoniste e attive in ogni fase della gara”.

Dove vedere Juventus Women-Vllaznia

La partita sarà visibile in diretta in streaming su Juventus TV, il canale ufficiale bianconero disponibile on line dal sito del club, distribuito anche dalle piattaforme Prime Video di Amazon e NOWTv. Si gioca alle 20.

