Champions donne, perché la Juventus femminile può battere il Wolfsburg

Champions Juventus femminile-Wolfsburg. Ecco perché la Juve potrebbe vincere la prossima partita della UEFA Women’s Champions League in Germania.

Juventus – Wolfsburg, partita 4ª giornata di Champions femminile 2021-22. Il gioco del calcio, molto spesso è imponderabile e, sotto questo aspetto, le regole più elementari che pretendono di analizzare una partita secondo la legge del più forte, finiscono completamente sovvertite da quelle che sono le evidenze del campo.

Juve femminile Champions, i punti di forza delle bianconere

La Juventus femminile, può tranquillamente pensare di poter realizzare un’impresa che solo fino a poche settimane fa sembrava impossibile. Qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League femminile in un girone durissimo. Invece, il dato di fatto, è che oggi la Juventus ha un punto in meno del Wolfsburg e, pur sapendo che la partita in programma in trasferta a Londra contro il Chelsea è davvero al di sopra di qualsiasi aspettativa, le bianconere allenate da Joe Montemurro possono giocare con la serenità di chi non ha nulla da perdere.

La Juventus, nella partita d’andata che si è chiusa in parità 2-2 all’Allianz Stadium di Torino martedì scorso, ha dimostrato non solo di potersela giocare alla pari. Ma addirittura di poter mettere in difficoltà una squadra che dal centrocampo in su è una potenza terrificante. Ma che in difesa ha evidenziato anche qualche momento di difficoltà.

Juventus femminile-Wolfsburg 2-2, gran pareggio in rimonta

Juve vs Wolfsburg, i punti deboli della squadra tedesca

La Juventus, nella gara di martedì, è entrata in affanno soprattutto quando ha lasciato il pallino del gioco alla formazione tedesca. É stato questo il momento più difficile, quello nel quale le bianconere non sono riuscite a giocare con quella mentalità che in Champions League femminile è comunque fondamentale: avere il controllo. Nei momenti in cui la Juventus è riuscita ad avere il controllo del gioco anche il Wolfsburg ha avuto paura e ha commesso errori. Ed è esattamente su questo che la formazione bianconera dovrà cercare di puntare per coltivare quello che a questo punto non si può nemmeno più definire un sogno.

Perché la Juventus ha pienamente dimostrato di poter competere sia con le vicecampioni del Chelsea che con le due volte campionesse europee del Wolfsburg. Insomma con un po’ di fortuna potrebbero addirittura consentire quell’impresa che fino a poche settimane fa sembrava da archiviare alla voce impossibile.

Juve femminile classifica girone Champions

La Juventus può solo fare la corsa sulle tedesche e puntare a vincere per superarle in classifica. Conquistare il successo in Germania significherebbe avere un piede agli ottavi di finale (la Juve si porterebbe a +2 sulle avversarie). Un evento storico.

Il Wolfsburg nella partita di campionato ha battuto il Bayern Monaco nel big match di Bundesliga, 1-0 con gol della solida Roord ed è ora al comando della classifica a pari punti con l’Hoffenheim. A conferma che si tratta di un avversario ostico, ma le bianconere non sono da meno.

Queste le ultime notizie e i punti di forza e debolezza di Juve femminile e Wolfsburg. In pratica contro ogni pronostico della vigilia le calciatrici allenate da Montemurro possono davvero vincere e qualificarsi alle fasi finali di Champions. Ancora qualche giorno e sapremo se ci riusciranno.

