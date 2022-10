Risultati Serie C femminile 6^ giornata. Meran, Lecce e Res a punteggio pieno

Calcio femminile Serie C. Ecco i risultati delle partite della sesta giornata di campionato dei Gironi A, B e C.

Dopo la sesta giornata si delineano sempre più i valori nei gironi A, B e C del campionato di Serie C 2022/2023. Nei vari gironi sono rimaste tre le squadre a punteggio pieno: si tratta di Meran Women nel gruppo B e di Lecce e Res nel Girone C. Di seguito i risultati delle partite della sesta giornata.

Risultati e classifica Serie C femminile sesta giornata Girone A

Nel big match del Girone A, De Vecchis e Lazzari confezionano il successo dell’Orobica che si trova prima in classifica in solitaria con 16 punti. Barbuiani, Belloni e Bertuletti regalano i tre punti al Vittuone che resta imbattuto a quota 13 (con il riposo già osservato), mentre il Pinerolo fa suo il derby piemontese con la Freedom.

Real Meda-Orobica Bergamo 0-2

Spezia-Azalee Solbiatese 2-0

Vittuone-Lucchese 3-1

Freedom-Pinerolo 2-3

Pro Sesto-Pavia 1-3

Su Planu-Independiente Ivrea 0-5

Pontedera-Angelo Baiardo 3-3

Riposa: Juvenilia Fiammamonza

Partite e arbitri Serie C femminile sesta giornata Girone B

Nel Girone B il Lumezzane fa suo il big match in casa della Jesina (1-3), ma altrettanto fa la capolista Meran battendo 4-2 la Rinascita Doccia. Vittoria anche per il Bologna che batte 3-0 il Riccione.

Bologna-Riccione 3-0

C.S. Lebowski-Orvieto 0-0

Jesina-Lumezzane 1-3

Meran Women-Rinascita Doccia 4-2

Portogruaro-Sambenedettese 6-0

Triestina-Padova 0-1

Venezia 1985-Villorba 3-1

Vicenza-Venezia Fc 2-1

Partite e arbitri Serie C femminile sesta giornata Girone C

Nella partita trasmessa in diretta sui canali della Lnd, il Lecce Women si impone di misura (2-3) in casa del Palermo e mantiene la vetta della classifica a punteggio pieno insieme alla Res Women, vittoriosa in trasferta sul campo dell’Independent.

Chieti-Grifone Gialloverde 7-1

Frosinone-Cantera Adriatica Pescara 6-0

Independent-Res Women 0-2

Palermo-Lecce Women 2-3

Matera-Crotone 2-2

Cosenza-Trastevere 0-6

Roma Calcio Femminile-Sant’Agata 5-0

Vis Mediterranea-Salernitana 6-2