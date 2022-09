Partite Serie C Femminile 1^ giornata 2022/2023. Quando giocano

Calcio femminile Serie C. Ecco quando si giocano le partite dei Gironi A, B e C. Programma e orari

Anche il campionato di calcio femminile di Serie C è pronto a partire. Nel prossimo weekend infatti si giocheranno tutte le partite della prima giornata stagionale.

Serie C femminile 2022/2023. Come funziona la Serie C donne

Tutte le partite della prima giornata di campionato si disputeranno domenica 11 settembre. L’unico club che posticiperà il propri debutto è la Pro Sesto che osserverà un turno di riposo nel Girone A essendo dispari il numero di squadre dopo l’approdo del Genoa in Serie B.

Partite Serie C femminile prima giornata Girone A

A dare il via al campionato di Serie C 2022/2023 nel Girone A tocca a Fiammamonza e Su Planu, con la partita in programma alle 14.30. La chiusura della prima giornata è invece appannaggio di Pinerolo e Real Meda che inizieranno il proprio confronto alle 17.30. Riposo per la Pro Sesto, mentre invece tutti gli altri match partiranno come di consueto alle 15.30.

FiammaMonza-Su Planu (14.30)

Vittuone-Spezia

Angelo Baiardo-Orobica Bergamo

Azalee Solbiatese-Pontedera

Lucchese-Freedom

Pavia-Independiente Ivrea

Pinerolo-Real Meda (17.30)

Riposa: Pro Sesto.

Partite Serie C femminile prima giornata Girone B

Solo un posticipo in programma nel Girone B, con Riccione-Portogruaro che prenderà il via alle 18. Tutte le altre partite invece inizieranno al consueto orario estivo, ovvero alle 15.30.

C.S. Lebowski-Bologna

Lumezzane-Venezia 1985

Orvieto-Jesina

Padova-Rinascita Doccia

Sambenedettese-Villorba

Venezia Fc-Triestina

Vicenza-Meran Women

Riccione-Portogruaro (18.00)

Partite Serie C femminile prima giornata Girone C

Il battesimo ufficiale di questa nuova stagione lo darà il duello fra la Res Women e il Crotone, con il fischio d’inizio fissato per le 11.30. Tutte le altre gare invece inizieranno alle tradizionali 15.30.

Res Women-Crotone (11.30)

Sant’Agata-Palermo

Chieti-Matera

Cosenza-Roma Calcio Femminile

Grifone Gialloverde-Independent

Lecce Women-Cantera Adriatica Pescara

Salernitana-Frosinone

Trastevere-Vis Mediterranea

Partite Serie C femminile cambia la terza giornata

Il dipartimento calcio femminile ha deciso di spostare in blocco la terza giornata del campionato di Serie C femminile da domenica 25 settembre a mercoledì 28 settembre. Questo è avvenuto al fine di garantire il diritto di voto alle prossime elezioni politiche a tutti i tesserati.