Risultati Serie B femminile 12^ giornata. Il Napoli e riapre il campionato

Tutti i risultati e marcatori delle partite della dodicesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie B. Prima sconfitta stagionale per la Lazio. Classifica

La scena della dodicesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie B è tutta per il Napoli che, nel big match in programma, batte 2-0 la Lazio capolista. Le più dirette inseguitrici, Cesena e Ternana, non ne approfittano a pieno e strappano solamente un pareggio con le rivali di giornata.

Sintesi Serie B femminile Napoli-Lazio 2-0

Gran colpo del Napoli Femminile che batte 2-0 la Lazio capolista e infligge così la prima sconfitta stagionale alle biancocelesti. La gara viene sbloccata dalla nona rete stagionale di Gomes al 9′, mentre il raddoppio porta la firma di Pinna al 10′ della seconda frazione di gioco.

Grazie a questo successo il Napoli balza nuovamente al secondo posto in classifica a due punti dalla Lazio e riapre completamente i giochi per il primato.

Risultati Serie B, Cesena e Ternana non ne approfittano

Cesena e Ternana non approfittano del passo falso della Lazio. Entrambe infatti non vanno oltre il pareggio nei propri impegni. Le umbre pareggiano 1-1 in casa del Genoa (reti di Spyridonidou per le rossoverdi, undicesimo centro in campionato; e di Tortarolo per le rossoblù), così come le romagnole impattano con la Sassari Torres (vantaggio bianconero di Rossi, pareggio sardo di Blasoni).

Risultati dodicesima giornata Serie B femminile

Di seguito tutti i risultati e marcatori delle gare del dodicesimo turno del campionato di Serie B femminile.

Apulia Trani-Brescia 0-4 16’ L. Merli (B), 40’ Fracas (B), 53’ Brayda (B), 79’ Hjohlman (B)

Cesena-Sassari Torres 1-1 72’ Rossi (C), 78’ Blasoni (S)

Chievo Verona Women-Ravenna 4-0 2’ Tardini (C), 4’ Ferrato (C), 41’ Alborghetti (C), 90’+3’ Ferrato (C)

Cittadella-Arezzo 2-0 5’ Kongouli (C), 62’ rig. Kongouli (C)

Genoa-Ternana 1-1 65′ Spyridonidou (T), 80′ Tortarolo (G)

Napoli Femminile-Lazio Women 2-0 9’ Gomes (N), 55’ Pinna (N)

Tavagnacco-Hellas Verona 0-1 63’ rig. Peretti (V)

Trento-San Marino Academy 2-4 7’ Baldini (SM), 11’ Menin (SM), 26’ Baldini (SM), 35’ Bielak (T), 40’ Menin (SM), 41’ Rosa (T)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di Serie B femminile dopo la disputa della dodicesima giornata.

Serie B femminile, prossimo turno

Il campionato di Serie B femminile va ora in ferie e ritornerà nel weekend del 15 gennaio con la disputa della tredicesima giornata. Ecco il calendario del prossimo turno

Domenica 15 gennaio

Arezzo-Napoli Femminile

Brescia-Tavagnacco

Hellas Verona-Genoa

Lazio-Cesena

Ravenna-Trento

San Marino Academy-Chievo Verona Women

Sassari Torres-Apulia Trani

Ternana-Cittadella

