Calcio Femminile Serie C 2021/2022, 25^ giornata, quando giocano le partite

Serie C Femminile, ecco il calendario gare dei Gironi A, B e C. Quando si gioca

Sabato 30 aprile inizia la venticinquesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie C. Tocca a Caprera-Azalee e Apuila Trani-Matera aprire il palinsesto della sestultima stagionale, con fischio d’inizio fissato alle 15.30. Domenica 1 maggio si giocheranno invece le rimanenti partite dei gironi A, B, C.

Calcio Femminile Serie C, chi si avvicina alla promozione in Serie B

Le prime classificate di ciascun girone conquisteranno la promozione in Serie B e, in tal senso, la squadra più vicina al salto in alto è indubbiamente quella dell’Arezzo nel Girone A. Le aretine sono infatti al vertice della classifica con 60 punti, ben 11 in più del Pinerolo secondo e 12 del Genoa. Vincendo in casa della Ternana, le toscane si avvicinerebbero alla matematica promozione che potrebbe avvenire nel prossimo turno. Bagarre invece negli altri raggruppamenti: nel Girone B il Vicenza ha 3 lunghezze di vantaggio sul Trento, mentre nel Girone C il Chieti possiede un margine di 3 punti sull’Apulia Trani (che però ha disputato un match in meno) e 5 sul Trastevere.

Serie C Femminile, Girone A, venticinquesima giornata

Caprera-Azalee Solbiatese (30/04, ore 15.30)

Fiammamonza-Pistoiese (01/05, ore 15.30)

Genoa-Real Meda (01/05, ore 15.30)

Independiente Ivrea-Pavia (01/05, ore 15.30)

Orobica Bergamo-Lucchese (01/05, ore 16.15)

Perugia-Spezia (01/05, ore 15.30)

Pinerolo-Città di Pontedera (01/05, ore 15.30)

Ternana-Arezzo (01/05, ore 15.30)

Serie C Femminile, Girone B, calendario

Trento-Atletico Oristano (01/05, ore 15.30)

Jesina-Spal (01/05, ore 15.30)

Mittici-Bologna (01/05, ore 15.30)

Brixen Obi-Padova (01/05, ore 14.30)

Triestina-Isera (01/05, ore 15.30)

Venezia Fc-Vfc Venezia (01/05, ore 15.30)

Vicenza-Riccione (01/05, ore 15.30)

Vis Civitanova-Portogruaro (01/05, ore 15.30)

Serie C Femminile, Girone C, calendario

Apulia Trani-Matera (30/04, ore 15.30)

Eugenio Coscarello-Grifone Gialloverde (01/05, ore 15.30)

Chieti-Trastevere (01/05, ore 15.30)

Independent-Rever Roma (01/05, ore 15.30)

Res Women-Fesca Bari (01/05, ore 15.30)

Lecce Women-Crotone (01/05, ore 11.30)

Riposano Decimoquarto e Vis Mediterranea.