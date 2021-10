Calcio femminile Lazio-Pomigliano: convocate formazioni e dove vederla in tv

Serie A femminile 2021-2022, sesta giornata: Lazio Women Vs Pomigliano, calcio d’inizio oggi ore 14,30. Probabili formazioni e diretta tv su TimVision.

Lazio-Pomigliano – La sesta giornata del campionato di serie A femminile 2021-2022 propone un incontro estremamente delicato e, allo stesso tempo, intrigante tra due neopromosse. L’incrocio tra Lazio Women e Pomigliano, infatti, è di quelli da brividi. E le due squadre arrivano alla sfida, che si disputerà sabato 9 ottobre alle ore 14,30 al “Campo Aquile” di Formello, con stati d’animo diametralmente opposti.

Mentre le campane cavalcano l’onda dell’entusiasmo dopo la netta e spettacolare vittoria ottenuta nel turno precedente a spese dell’Inter, e dopo quattro partite occupano la settima posizione in classifica (con un match ancora da recuperare), in casa Lazio il morale è decisamente basso. Le biancocelesti vengono infatti da cinque brucianti sconfitte in cinque gare disputate, nelle quali hanno incassato ben venti reti (segnandone appena tre).

Numeri impietosi e allarmanti, che hanno indotto la dirigenza laziale a esonerare l’allenatrice Carolina Morace. Sulla panchina capitolina siede ora Massimiliano Catini, già collaboratore del settore giovanile della Lazio maschile e, nelle ultime due stagioni, tecnico dell’Under 17 Lazio femminile.

L’obiettivo del presidente Claudio Lotito è quello di invertire immediatamente il trend negativo e raccogliere i primi punti di un’annata partita col piede sbagliato.

Non sarà tuttavia facile per le “aquilotte” aver ragione delle pomiglianesi, che nell’ultima uscita con l’Inter femminile hanno messo in mostra notevoli doti tecniche e un ritrovato equilibrio tattico. Parte del merito del successo ottenuto contro le nerazzurre è senz’altro da ascrivere a Domenico Panico, allenatore subentrato in seguito all’esonero di Manuela Tesse, ex calciatrice che aveva iniziato la stagione al timone delle campane.

Lazio-Pomigliano, le probabili formazioni

Queste le formazioni con le quali le due squadre dovrebbero scendere in campo:

Lazio: Ohrstrom, Heroum, Santoro, Thomsen, Gambarotta, Matrantonio, Pezzotti, Castiello, Andersen, Cuschieri, Martin.

Pomigliano: Cetinja, Panzeri, Cox, Luik, Fusini, Ferrario, Ferrandi, Banusic, Moraca, Tudisco, Salvatori Rinaldi.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Il match tra Lazio Women e Pomigliano, in programma sabato 9 ottobre alle ore 14,30, sarà trasmesso in tv e in streaming sulla piattaforma TimVision, che detiene i diritti televisivi della serie A femminile.

