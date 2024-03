Il tiramisù monoporzione yogurt e muesli in coppa o bicchiere è un dolce light. Buono come quello tradizionale, ma velocissimo da preparare.

La ricetta del tiramisù monoporzione yogurt muesli al miele e cioccolato rappresenta un’elegante variante del classico dolce al cucchiaio. Questa versione senza caffè, si distingue per la combinazione tra la cremosità dello yogurt greco e della ricotta, con il gusto intenso dei cereali al cioccolato offrendo un equilibrio ideale per chi desidera un dolce semifreddo leggero e con poco zucchero. Per rendere ancora più particolare questo dolce semifreddo, aggiungiamo della frutta fresca

La preparazione del tiramisù al bicchiere è alla portata di tutti, basta seguire alcuni accorgimenti. Ricordate prima di iniziare che yogurt e ricotta devono essere a temperatura ambiente in modo da facilitare la lavorazione della crema. Ecco la ricetta.

Ingredienti per 4 coppe

I confenzione di muesli al cioccolato

2 vasetti di yogurt greco

50 gr di ricotta vaccina

1 banana

4 biscotti ai cereali

Marsala

Come fare il tiramisù monoporzione yogurt muesli al miele e cioccolato

Per preparare il tiramisù in bicchiere mettete in un piatto fondo i biscotti con una manciata di cereali. Spruzzate sopra un pochino di marsala

Mondate e affettate una banana

Adesso in una ciotola versate la ricotta e lo yogurt greco. Aggiungete un goccio di marsala e lavorate il composto con una spatola per dolci fino a quando diventa liscio e cremoso.

Prendete i bicchieri, disponete sul fondo i biscotti e i cereali bagnati. Aggiungete la crema di yogurt e ricotta e decorate la superficie con fette di banana e i cereali.

Il Tiramisù monoporzione yogurt e muesli miele e cioccolato è pronto. Conservatelo in frigo dino al momento di servire

Varianti.

Per questo dolce non abbiamo usato i biscotti savoiardi, al posto del caffè come per la ricetta del tiramisù al marsala abbiamo scelto un liquore dolce. Se invece volete un dessert al gusto di caffè, sotituite il liquore, se invece volete un dolce leggermente più alcolico il brandy resta una valida soluzione per questo tipo di tiramisù monoporzione yogurt e muesli.

La frutta invece può essere sostituita con le fragole o con altre tipologie di frutti rossi o di bosco.

