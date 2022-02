Serie A, il derby Inter-Milan in esclusiva su DAZN: numeri e formazioni

La 24esima giornata di Serie A riparte con il botto e con l’attesissimo derby tra Inter e Milan

Sono molti i motivi di interesse della 24esima giornata di Serie A, che arriva dopo la pausa legata agli impegni delle Nazionali. il primo è proprio capire in quali condizioni saranno i giocatori che nel corso degli ultimi 10 giorni sono stati sballottati da una parte all’altra del mondo per le qualificazioni al mondiale. In modo particolare i sudamericani e tutti i giocatori reduci dalla Coppa d’Africa. Il secondo è verificare se gli acquisti del mercato di gennaio potranno essere impiegati fin da subito e, magari, risultare determinanti.

Intanto, e questa è una buona notizia non solo per il calcio ma per tutti, l’onda lunga della pandemia sembra avere leggermente allentato la presa. In Serie A ci sono ancora alcuni giocatori positivi, e dunque non disponibili. Ma il loro numero è in forte diminuzione e a poco a poco la situazione all’interno delle rose delle varie squadre sembra tornare alla normalità. Il calendario, per ora, non tiene ancora conto delle gare da recuperare. Una delle quali è Bologna-Inter, con la squadra nerazzurra, pertanto, in credito di una partita rispetto alla classifica che la vede al primo posto in solitudine.

Inter-Milan, ultime news

Formazione Inter

L’Inter sicuramente non potrà contare sul nuovo arrivo Gosens, appena acquistato dall’Atalanta. In compenso ci sarà Lautaro Martinez, reduce da una splendida prestazione con la maglia dell’Argentina: suo il gol decisivo dell’albiceleste, già qualificata al prossimo Mondiale, contro la Colombia. Gli unici dubbi per Simone Inzaghi riguardano le due corsie con Dumfries e Perisic quasi certamente privilegiati per la maglia titolare. Il nuovo arrivo Caicedo, appena acquisito dal Genoa, è già disponibile ma partirà dalla panchina. In campo con Martinez ci sarà Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Formazione Milan

Ibrahimovic, questa volta, ha deciso di disertare il Festival di Sanremo la cui serata finale cade proprio nello stesso giorno del derby. Sarebbe stata una concomitanza eccessiva per il fuoriclasse svedese che, peraltro, quasi certamente, non sarà in grado di scendere in campo a causa del suo acciacco al tendine d’Achille. Ibra continua a provare, ma se ci sarà, lo farà partendo dalla panchina.

Forti dubbi anche per Tomori: torna invece dalla Coppa d’Africa, uscito di scena con la sua Costa d’Avorio, Kessie con Giroud a questo punto unico candidato possibile a una maglia da titolare come terminale offensivo centrale.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

La 24esima giornata del campionato di Serie A

La classifica aggiornata di Serie A

Statistiche e curiosità

Le statistiche generali del derby di Milano vogliono l’Inter in vantaggio: 175 giocate fin qui con 67 vittorie nerazzurre, 52 successi rossoneri e ben 56 pareggi. Di fatto il Milan è la squadra con cui l’Inter ha pareggiato più partite in assoluto in Serie A. Anche all’andata fu pareggio, 1-1. Tuttavia la possibilità di un nuovo pareggio è abbastanza aleatoria considerando che da ben cinque anni le due squadre non pareggiano entrambe le gare di campionato nel massimo torneo. L’Inter, peraltro, vanta un ruolino di marcia favorevole anche nel breve periodo. Considerando le ultime 11 sfide di Serie A la squadra di Simone Inzaghi ha perso una sola volta, nell’ottobre del 2020, vittima di una doppietta nei primi minuti di Ibrahimovic. Milan che ha subito sempre almeno un gol in 10 di queste ultime undici partite. Il derby, gara di cartello di questa 24esima giornata di serie A venede di fronte anche i due migliori attacchi del campionato: 53 gol l’Inter, 47 il Milan. Occhi puntati su Hakan Calhanoglu, passato clamorosamente dal Milan all’Inter la scorsa estate, in gol anche nel corso della partita del girone d’andata.

Inter-Milan si gioca oggi, sabato 5 febbraio alle 18.00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano. Arbitra Marco Guida. Diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.