In Serie A Roma e Inter impattano, perdono terreno dal Milan che torna a vincere e dalla Juventus che si rifà sotto

Serie A, diciassettesima giornata – C’era grande attesa per il ritorno in campo del Milan. E il ritorno è quello di un Milan vincente: una squadra ancora molto incompleta (ben sette le assenze) ma la squadra rossonera ha il merito di scrollarsi di dosso le insicurezze dopo la sconfitta contro la Juventus e di comportarsi da capolista.

É sempre Milan

Se contro la Juventus il Milan ha dovuto alzare bandiera bianca, arrendendosi a una squadra più in forma e completa, contro il Torino si è rivista la squadra rossonera di sempre. Piacevole, divertente, aggressiva, fantasiosa. Capace di creare tanto e di spingere con continuità verso la porta avversaria.

A Ibrahimovic sono bastati pochi esercizi di riscaldamento a bordo campo per tornare a essere virale: alcuni suoi palleggi sono finiti in pochi minuti su tutti i social. Il rientro in campo è stato festeggiato come un gol. É il suo biglietto da visita in vista della partita di lunedì prossimo contro il Cagliari, quando sicuramente rientrerà dal primo minuto.

La sua personalità in panchina è un altro elemento della grandezza di questo Milan che ora ha tre punti di vantaggio sull’Inter.

Juventus, nonostante tutto

Contro un ottimo Sassuolo la Juve gioca benino, si complica la vita, rischia qualcosa e contro una squadra in dieci uomini viene graziata da un maldestro errore di Chiriches che favorisce il raddoppio bianconero e la vittoria della squadra di Pirlo. Non che la Juventus abbia demeritato: ma di sicuro era stato il Sassuolo a fare notizia tenendo una bada che deve solo rimpiangere quella sconfitta pre-natalizia contro la Fiorentina senza la quale ora sarebbe a ridosso anche del Milan.

La Juve punta tutto su questo mese: prima la partitissima con l’Inter (domenica alle 20.45) poi la doppia sfida con il Napoli (Supercoppa il 20 gennaio e recupero il 13 febbraio): sette partite chiave da qui al a metà febbraio prima di tornare a preoccuparsi anche della Champions League. I sette punti di distacco dal Milan non sono poi troppi, se la squadra non si concederà altre distrazioni.

Inter e Roma si rallentano

A fare il gioco di Milan e Juventus ci hanno pensato anche Roma e Inter che si frenano a vicenda con un pareggio (2-2) che di fatto non serve a nessuno, se non a capolista e inseguitrice. Il pacchetto delle seconde forze ora è un po’ più affollato e raccolto. Tutto sommato un bene per il campionato che vede aumentare considerevolmente il peso degli scontri diretti.

In breve

Il ritorno di D’Aversa non porta punti al Parma. Ballardini invece è diventato il tecnico più vincente di Serie A: nei quattro turni da quando è rientrato ha portato il Grifone (alle prese con l’ennesima rivoluzione di mercato di gennaio e con tante partenze) dal baratro alla zona salvezza, addirittura con due punti di vantaggio.

La classifica dopo il 17esimo turno