Con un turno di anticipo, il Pavia Academy conquista la vittoria del Girone A e si aggiudica la promozione in Serie B andandosi ad aggiungere a Bologna e Res Women che già l’avevano ottenuta nelle scorse settimane. Quando manca una sola giornata al termine del campionato di Serie C femminile, restano da definire le ultime retrocessioni e chi disputerà i play-out per non retrocedere in Eccellenza.

Risultati Serie C femminile Girone A

Finalmente il Pavia Academy può festeggiare. Dopo il 4-0 ottenuto in casa dell’Angelo Baiardo (reti di Codecà – 39esimo centro in campionato – Accoliti e doppietta di Poletto), arriva la matematica promozione in Serie B delle lombarde ce mettono in fila Freedom e Orobica Bergamo. Nella parte bassa della classifica, salvezza per l’Accademia Vittuone, playout per Lucchese e Pontedera.

Domenica 21 maggio ore 15.30

Su Planu-Spezia 0-6

Angelo Baiardo-Pavia 0-4

Orobica Calcio Bergamo-Pinerolo 3-0

Independiente Ivrea-Azalee Solbiatese 2-2

Città di Pontedera-Lucchese 0-1

Pro Sesto-Vittuone 2-2

Freedom-Fiamma Monza 1-0

Riposa: Real Meda.

Risultati Serie C femminile Girone B

Grazie al successo esterno sul campo del Portogruaro, l’Orvieto torna a sperare nella salvezza. Fosse finito oggi il campionato, la squadra disputerebbe il play-out con il Villorba e sarebbe già un risultato di prestigio considerando la rimonta delle ultime giornate. Nelle altre partite invece, il derby della Laguna va al Venezia Fc che supera 3-1 il Venezia 1985, mentre il Lumezzane si riavvicina al Meran Women cui contenderà la seconda piazza fino alla fine.

Domenica 21 maggio ore 15.30

Sambenedettese-Padova 1-6

Villorba-Lumezzane 0-2

Rinascita Doccia-Riccione 1-4

Venezia 1985-Venezia FC 1-3

Portogruaro-Orvieto 0-1

Triestina-Lebowski 3-2

Jesina-Vicenza 1-3

Meran-Bologna 2-2

Risultati e verdetti Serie C donne Girone C

Nel Girone C arrivano altri due verdetti, ovvero le retrocessioni in Eccellenza di Salernitana e Academy Sant’Agata che si uniscono alla Cantera Adriatica Pescara, mentre Crotone e Grifone Gialloverde si giocheranno la salvezza diretta senza passare dai play-out nello scontro diretto in programma all’ultima giornata.

Domenica 21 maggio ore 15.30

Women Lecce-Res Women 2-2

Cantera Adriatica Pescara-Salernitana 0-1

Crotone-Sant’Agata 2-1

Frosinone-Grifone Gialloverde 0-0

Palermo-Trastevere 2-2

Independent-Nuova Cosenza 3-0

Matera Città dei Sassi-Roma 1-2

Domenica 21 maggio ore 17

Vis Mediterranea Soccer-Chieti 1-2

