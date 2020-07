Rai, autunno 2020: le fiction da guardare gratis. Ecco le novità del catalogo Rai e RaiPlay

Rai programmi autunno 2020 – La stagione televisiva appena trascorsa ha dovuto subire, le conseguenze del Covid-19. Molti programmi Rai sono infatti stati bruscamente interrotti; altri sono stati rimandati a data da destinarsi. Tuttavia iniziano ad arrivare le prime informazioni in merito al palinsesto televisivo del prossimo autunno.

Vediamo quali sono le migliori fiction in arrivo tra pochi mesi nei canali Rai. Si prospetta un autunno ricco di ritorni, tra cui Doc – Nelle tue mani e L’Allieva.

Le migliori fiction Rai: autunno 2020

L’autunno sarà il periodo della rinascita, dopo lo “stop” causato dal Coronavirus. Scopriamo subito i programmi in arrivo.

Nero a metà – Rai 1

Iniziamo con nero a metà, la fiction Rai con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. La seconda stagione del fortunato show tornerà durante l’autunno del 2020.

Questo giallo segue le vicende dell’ispettore Guerrieri, un poliziotto che ha passato tutta la sua carriera nella strada. Convinto che nulla possa sorprenderlo, un giorno dovrà affrontare i propri pregiudizi, dopo essere stato affiancato da un collega di origini africane. Il brillante collega riuscirà però a estirpare ogni preconcetto insediato nella mente dell’ispettore.

L’Allieva – Rai 1

Anche la terza stagione della fiction L’Allieva andrà in onda durante il prossimo autunno. Molto probabilmente, saranno gli ultimi episodi di questa trasmissione Rai con Alessandra Mastronardi. Creata da Peter Exacoustos e Alessia Gazzola, la fiction – di genere poliziesco e commedia – ha convinto gli appassionati.

La protagonista è Alice (interpretata dall’attrice italiana Alessandra Mastronardi), una laureanda che non ha scelto il proprio percorso. La morte di una persona la convincerà però a lavorare in un campo in cui potrà contribuire alla risoluzione dei casi, ovvero la medicina legale. La giovane si troverà però a dover fare i conti con le difficoltà lavorative e sentimentali. Alice riuscirà a risolvere i casi in cui è coinvolta grazie alla sua empatia.

Rita Levi Montalcini – Rai 1

In arrivo anche la nuova fiction dedicata a una delle donne famose nella scienza, ovvero Rita Levi Montalcini. La neurologa e accademica – scomparsa nel 2012 all’età di 103 anni – nel 1986 vinse il Premio Nobel per la medicina. Nella nuova fiction sarà Elena Sofia Ricci – nota per i ruoli in Che Dio Ci Aiuti, Amiche Mie, Orgoglio, Un papà quasi perfetto, I Cesaroni e Fabio Montale – a prestare il volto alla protagonista.

Secondo le prime informazioni, lo show sarà ambientato nell’anno in cui Rita Levi Montalcini vinse il Premio Nobel, ovvero il 1986.

Doc – Nelle tue mani – Rai 1

La fiction Doc – Nelle tue mani ha conquistato il pubblico grazie alla capacità di raccontare con estrema verosimiglianza un avvenimento molto complesso. La serie TV segue la vera storia di Pierdante Piccioni, un primario che subì un trauma che stravolse totalmente la sua vita. A causa dell’emergenza sanitaria, la fiction è stata interrotta, ma si prepara a tornare sul piccolo schermo per rivelare finalmente l’atteso finale.

Il protagonista di questa vicenda è Andrea Fanti (interpretato dall’attore Luca Argentero), un medico che, a causa di un incidente, perde parte della sua memoria. Da primario torna a essere un apprendista, ma dovrà fare i conti con un mondo che ha parzialmente dimenticato.

Io ti cercherò – Rai 1

Una fiction con atmosfere adrenaliniche e una trama intensa: Io ti troverò è una fiction Rai in arrivo durante l’autunno. Anche il suo lancio è stato rinviato, ma mancano ormai poche settimane prima di poter esplorare Roma nella serie TV diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Il protagonista di questo giallo è Valerio (Alessandro Gassmann), un ex poliziotto. Egli, dopo essere stato espulso dalla polizia, decide di creare una nuova vita come benzinaio. Quella sua tranquillità tanto desiderata viene però spezzata da una terribile notizia: il figlio Ettore (interpretato da Luigi Fedele), di soli 23 anni, è stato trovato morto sulle rive del Tevere. L’accaduto viene archiviato come suicidio, ma Sara (Maya Sansa), ex collega di Valerio, la pensa diversamente.

Il Commissario Ricciardi – Rai 1

Un altro romanzo dello scrittore Maurizio De Giovanni, l’autore dei libri su cui è basato I bastardi di Pizzofalcone, ha influenzato una nuova fiction Rai. I dettagli riguardo a Il Commissario Ricciardi sono ancora pochi, ma sappiamo che la serie sarà ambientata negli anni ’30. Il protagonista, interpretato da Lino Guanciale, sarà un commissario con rapporti umani molto ristretti e che cerca di non far pesare su nessuno la propria nevrosi.

Mare Fuori – Rai 2

La voglia di rivalsa, alcuni sogni giovanili e un attimo che può radicalmente stravolgere la vita: Mare Fuori è una tra le serie televisive più attese. Inizialmente, la nuova fiction sarebbe dovuta uscire il 25 marzo, ma l’emergenza ha costretto Rai a rimandarla. Molto probabilmente, il nuovo prodotto televisivo giungerà sulle reti Rai durante il prossimo autunno.

La storia è ambientata dentro un carcere minorile, in cui alcuni ragazzi stanno scontando le loro pene:

Filippo , un ragazzo che ha ucciso per errore un suo caro amico;

, un ragazzo che ha ucciso per errore un suo caro amico; Carmine , che tutti vedono come un criminale;

, che tutti vedono come un criminale; Edoardo , un giovane boss che sta per diventare padre;

, un giovane boss che sta per diventare padre; Ciro, che vuole diventare il capo indiscusso della criminalità a Napoli.

Quattro ragazzi che hanno scelto una strada sbagliata e che sono diventati “adulti” troppo in fretta. Nella fiction saranno raccontate le vicende che li hanno portati dentro il penitenziario. Ad aiutarli a cambiare ci saranno Paola Vinci, la direttrice dell’Istituto, Beppe, un educatore, e Massimo, il comandante di polizia.

Dove guardare le fiction Rai?

Le fiction Rai di cui abbiamo oggi parlato arriveranno in TV – in particolare su Rai 1 e Rai 2 – a partire dal prossimo autunno. Le repliche e le prime stagioni sono quasi sempre disponibili su Rai Play, la piattaforma online offerta dall’emittente televisivo.

Per accedere a Rai Play è sufficiente recarsi nel sito web ufficiale, effettuare l’accesso e creare un nuovo account e, solo successivamente, iniziare a guardare i contenuti.

Le fiction Rai e RayPlay in arrivo durante l’autunno 2020

Oggi abbiamo parlato delle migliori fiction Rai in arrivo durante il prossimo autunno, dopo lo “stop” forzato causato dal Covid-19. Rai, come spesso accade, offrirà al pubblico diversi contenuti abbastanza interessanti. Le date d’uscita ufficiali saranno svelate probabilmente tra poche settimane.

Non escludiamo che Rai abbia in mente di lanciare anche altre serie tv sempre durante il medesimo periodo: continuate a seguirci per non perdere tutte le altre novità. Qual è la serie Rai che aspettate maggiormente?

