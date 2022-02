Milan-Lazio 4-0, GIroud conquista definitivamente San Siro

Seconda doppietta in tre giorni per l’attaccante del Milan che batte la Lazio e accede alla semifinale di Coppa Italia

Il Milan domina la Lazio senza difficoltà e festeggia la seconda vittoria e la seconda doppietta in tre giorni di Olivier Giroud che consente alla squadra rossonera un terzo derby stagionale a distanza di poco tempo da quello vinto sabato scorso.

Milan-Lazio, la partita

Sfida mai in discussione quella tra Milan e Lazio: rossoneri che giocando in un ambiente caldo ed entusiasta dopo la vittoria sull’Inter, Lazio impalpabile, quasi demotivata. Magari avranno inciso o meno le parole di Maurizio Sarri, che in settimana aveva definito la Coppa Italia “una competizione falsa e antisportiva, nata per accontentare i grandi club con qualche diretta televisiva”. Ma sicuramente è stata una Lazio profondamente diversa da quella brillantissima che era passata nettamente pochi giorni fa sul campo di Firenze.

Con il Milan in pieno controllo fin dall’inizio della gara a definire il tutto basta la successione delle reti tre delle quali arrivano prima dell’intervallo. Apre Rafael Leao, bravo a sfruttare il corridoio che Romagnoli gli spalanca davanti alla porta. Poi, in rapida successione, un’altra doppietta di Giroud, la seconda in tre giorni. Primo gol su un appoggio di Leao, secondo su un’azione molto simile rifinita per il francese da Theo Hernandez. Lazio lenta, svagata, con tanti palloni persi a centrocampo. Nel secondo tempo, nonostante numerosi cambi, la squadra di Maurizio Sarri non riesce a riaprire l’incontro e deve anche rinunciare a Immobile, uscito con una caviglia malconcia. A tempo scaduto arriva anche il quarto gol marcato da Kessie.

Milan in semifinale: affronterà l’Inter nel terzo derby stagionale. Rivincita di quello vinto dai rossoneri sabato in rimonta ma anche di quello vinto dai nerazzurri lo scorso anno, celebre per il confronto a muso duro tra Lukaku e Ibrahimovic. La stracittadina di Milano dura tutto l’anno: e vale la finale di Coppa Italia.

Coppa Italia, Inter prima semifinalista, battuta la Roma 2-0

Quarti di finale Inter Roma 2-0 Milan Lazio 4-0 Atalanta Fiorentina 10 febbraio ore 18 Juventus Sassuolo 10 febbraio ore 21

Il tabellino

MILAN – LAZIO 4-0

23’ Rafael Leao, 41’ Giroud, 44’ Giroud, 79’ Kessie

1): Maignan; Calabria (77’ Tomori), Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias (61’ Saelemaekers), Diaz, Rafael Leao (77’ Maldini); Giroud (61’ Rebic).

LAZIO (4-3-3): Reina, Hysaj (62’ Lazzeri), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi (50’ Lucas Leiva), Basic (50’ Luis Alberto); F. Anderson (50’ Pedro), Immobile (68’ Raul Moro), Zaccagni.

Ammoniti: Luiz Felipe, Tonali